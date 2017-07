Štát opäť ponúka príspevok na zateplenie rodinného domu, vyhovie maximálne 500 žiadostiam

dnes 8:16 -

Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu zateplením obvodových stien, strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou okien a dverí.



Maximálna výška príspevku stúpla z doterajších 6500 eur v prvých dvoch výzvach na 8800 eur. Schválená suma závisí od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a potreby tepla na vykurovanie rodinného domu do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, pričom najviac to môže byť 8000 eur.Ďalších 800 eur možno získať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, za vypracovanie energetického certifikátu a žiadosti o príspevok na zateplenie.Nárok na príspevok má vlastník domu na území SR, ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa aspoň 10 rokov. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov (m2) a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 300 m2.O príspevok možno požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahuje sa na práce začaté po 31. decembri 2014. Ak príde žiadosť po zateplení, MDV rozhodne o poskytnutí príspevku do 90 dní. Ak je doručená pred týmto procesom, konanie sa preruší najviac na 12 mesiacov a lehota na rozhodnutie je 15 mesiacov.Vlastník rodinného domu predkladá MDV žiadosť o príspevok v elektronickej aj listinnej podobe. Elektronický formulár je dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk alebo na webovom sídle ministerstva.Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti o príspevok od 1. augusta do 31. októbra tohto roka, ak sa dovtedy nenaplní ich maximálny počet. Ten stanovil rezort výstavby v rámci aktuálnej výzvy na 500.