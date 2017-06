EÚ sa môže s Veľkou Britániou dohodnúť na „mäkkom“ brexite, tvrdí Sigmar Gabriel

dnes 9:16 -

Európska únia sa môže s Veľkou Britániou dohodnúť na tzv. „mäkkom“ brexite, čo by znamenalo, že krajina aj po vystúpení z Európskej únie zostane súčasťou spoločného trhu. Podmienkou však je, že Londýn svoj trh práce ponechá otvorený občanom iných členských štátov a bude rešpektovať právomoci súdnych orgánov EÚ. Uviedol to nemecký minister vecí Sigmar Gabriel v rozhovore pre týždenník Welt am Sonntag.

Agentúra AP upozorňuje, že tieto požiadavky môžu byť pre mnohých zástancov brexitu nesplniteľné, keďže kampani pred minuloročným referendom dominovali témy obnovenia kontroly nad trhom práce a nezávislosti od rozhodovania orgánov EÚ.

Rokovania o vystúpení Veľkej Británie z EÚ začínajú v pondelok. V predčasných parlamentných voľbách tento mesiac konzervatívci premiérky Theresy Mayovej neobhájili parlamentnú väčšinu, čo vedie k špekuláciám, že britská vláda by mohla byť prístupnejšia ku kompromisom v určitých otázkach, akou je napríklad podoba obchodných vzťahov s EÚ.