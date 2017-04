Akciový trh v USA v stredu klesol

dnes 10:46 -

BRATISLAVA 6. apríla (SITA, AP) - Akciový trh v USA v stredu oslabil. V skoršom obchodovaní na dopyt pozitívne vplývala správa agentúry ADP, podľa ktorej súkromní zamestnávatelia minulý mesiac vytvorili 263 tis. nových pracovných pozícií. Po zverejnení protokolu z marcového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) však trh vymazal zisky.

Tvorcovia menovej politiky totiž diskutovali o možnom znížení objemu dlhopisov vo svojom vlastníctve skôr, ako mnohí investori očakávajú. Ak by sa Fed rozhodol začať redukovať svoje vlastníctvo dlhopisov, mohlo by to nakoniec viesť k vyšším úrokom pri mnohých spotrebiteľských a podnikateľských úveroch. To zasiahlo najmä akcie bánk, ktoré by mohli pri zmene stratégie Fed-u čeliť poklesu ziskov z poskytovaných úverov.

Priemyselný index Dow Jones klesol o 0,2 % na 20 648,15 bodu, širší Standard & Poor’s 500 o 0,3 % na 2 352,95 bodu a technologický Nasdaq o 0,6 % na 5 864,48 bodu. Britský index FTSE 100 v stredu posilnil o 0,1 %, francúzsky CAC 40 klesol o 0,2 % a nemecký DAX o 0,5 %. Hlavný tokijský index Nikkei 225 vo štvrtok klesol o 1,5 % na 18 585,90 bodu.