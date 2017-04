Po odchode Británie z EÚ sa očakáva strata eurozóny 24,6 miliardy eur na exporte

dnes 15:16 -

Eurozóna môže stratiť až 24,6 miliardy eur na exporte tovarov pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie v priebehu rokov 2017 až 2021. Straty na exporte služieb predstavujú ďalších 5,5 miliardy eur. Takéto sumy vyčíslili experti spoločnosti Euler Hermes, pričom predpokladajú, že na krajiny ako Holandsko, Írsko a Belgicko bude mať brexit vysoký dosah, zatiaľ čo na Slovensko a ďalšie krajiny nízky.

Podľa publikácie Euler Hermes The Taming of the Brexit z 29. marca 2017 je možné do najbližších 4 rokov v rámci celej eurozóny očakávať pokles vo vývoji HDP o 0,4 percentuálne body, objem priamych zahraničných investícií má byť o 18,2 miliardy eur nižší, straty na exporte tovarov sa rátajú na 24,6 miliardy eur a straty na exporte služieb 5,5 miliardy eur. Experti Euler Hermes tiež v uvedenom časovom rozpätí 2017 - 2021 predpokladajú, že celkovo v krajinách eurozóny dôjde k nárastu insolvencií v podnikateľskom prostredí o jedno percento.

Podľa dát spoločnosti možno konštatovať, že britská ekonomika bude naďalej flexibilná v priebehu dvojročného vyjednávania, avšak spotrebiteľské výdavky utrpia v dôsledku vyššej inflácie a spomalenia rastu miezd; investície by mali prejsť do režimu „počkáme - uvidíme“. Celkovo experti očakávajú, že rast HDP Veľkej Británie sa spomalí na 1,4 % v roku 2017 z aktuálnych 1,8 % a na 1,0 % v roku 2018.

Export tovarov zo Slovenska klesne podľa očakávaní odborníkov z Euler Hermes v období 2017-2021 o 0,2 miliardy eur, export služieb sa predpokladá nemenný a HDP má klesnúť o 0,3 percentuálne body. Čo sa týka insolventnosti v podnikateľskom prostredí, počas stanovených rokov má byť nižšia o menej než 1 %.

"Platí zásada, že krajiny, ktoré s Veľkou Britániou spolupracujú najužšie, budú vo vysokej miere ovplyvnené jej odchodom z Európskej únie. Aj keď v prípade Slovenska sa očakáva nízky dosah brexitu, zďaleka nie je zanedbateľný najmä z pohľadu vývoja HDP či insolventnosti firiem," komentuje závery publikácie Country Manager spoločnosti Euler Hermes Peter Mucina.