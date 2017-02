Krugman: Prestaňme kritizovať slabé euro, trhy by si mali viac všímať riziká

Zdroj: New York Times

Foto: SITA/AP

Všetci vieme, že ceny akcií aj úrokové sadzby po amerických prezidentských voľbách vystrelili smerom hore. Práve tak ale panujú obavy z toho, čo vrchný veliteľ tweetov napácha svojou chaotickou politikou. Sú teda trhy mimo? Premýšľam nad tým už nejaký čas. Krátko po voľbách som sa mylne domnieval, že nás čaká skorý prepad trhov. Teraz som sa rozhodol urobiť pár výpočtov a výsledok ma prekvapil.

Stále si myslím, že trhy podceňujú riziko katastrofy. Teraz už si ale nie som tak istý tým, že na trhoch sa vytvorila Trumpova bublina. Ak sa totiž pozrieme na dáta, zistíme, že pohyb trhov je oveľa umiernenejší, než koľko toho bolo ohľadom údajných pozitívnych vplyvov politiky novej vlády kedy napísané. Pohľad na vývoj akciového trhu ukáže, že jeho povolebný rast je v porovnaní s inými podobnými periódami relatívne umiernený.





Ako je to so sadzbami?

Od začiatku tvrdím, že široko rozšírená viera v razantnú fiškálnu stimuláciu je mylná. To znamená, že veľký posun sadzieb smerom hore by bol nemiestny. Aj tu ale vidíme, že rast sadzieb nebol doposiaľ zase tak veľký. Na začiatku síce došlo k veľkému prekročeniu výnosov desaťročných vládnych obligácií, potom ale tieto výnosy opäť klesli a teraz sa nachádzajú asi 30 bázických bodov nad východiskovou úrovňou. Podľa mojich odhadov je taký rast výnosov v súlade s fiškálnou stimuláciou, ktorá zhruba zodpovedá 1 % HDP. Aj to je stále vysoké číslo, ale nie je to číslo z ríše snov.



Zdvihli sa aj inflačné očakávania, ale k tomu prispeli aj faktory, ktoré nemajú s výsledkom volieb nič spoločné. Najmä je to odrazom toho, že americká ekonomika sa blíži stavu plnej zamestnanosti. Ako som teda uviedol, naďalej sa domnievam, že trhy sú príliš nevšímavé k možným rizikám. Argumenty tvrdiace, že na trhoch vznikla Trumpova bublina, ale pevný základ nemajú.

V oblasti americkej zahraničnej politiky je teraz najväčší rozruch okolo tvrdenia, že kurz eura je podhodnotený a Nemecko patrí medzi krajiny, ktoré manipulujú s kurzom svojej meny. Je to pravda? Odpoveď znie áno aj nie.

Áno, Nemecko má teraz menu, ktorá je podhodnotená v porovnaní s kurzom meny, ktorú by používala len táto krajina. To ale pravdepodobne neznamená, že euro je podhodnotené voči doláru.

Kurz eura leží nízko, pretože investori v Európe nevidia žiadne atraktívne príležitosti. To je zase do značnej miery odrazom negatívneho demografického vývoja. Investičné príležitosti v USA sú navyše naopak zaujímavé. K zlému vnímaniu eurozóny môžu prispievať aj jej vnútorné systémové problémy.

Čo by sme robili my, ak by sa napríklad taká Čína snažila o podpálenie finančnej krízy v USA? Podobné vyhlásenia o Nemecku a podhodnotenom eure sú teda zo strany americkej vlády značne nezodpovedné.

Autorom je ekonóm Paul Krugman.