Ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating na úrovni A+

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila v piatok dlhodobý rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Podľa agentúry čaká krajinu solídny hospodársky rast cez tri percentá, rast investícií a pokles verejného dlhu. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Tohtoročný rast ekonomiky na Slovensku dosiahne podľa ratingovej agentúry 3,3 %, v budúcom roku by sa mala dynamika hospodárstva zrýchliť na 3,5 %. Rastu ekonomiky by mala napomáhať zvyšujúca sa spotreba domácností a pozitívny vývoj na trhu práce. Zrýchliť by sa mal aj rast investícií, vďaka pokračovaniu čerpania eurofondov, ako aj vďaka investíciám v automobilovom priemysle.

V dlhodobom horizonte by podľa Fitch Ratings mal klesnúť aj verejný dlh, ktorý by v roku 2026 mal predstavovať 44 % hrubého domáceho produktu. Pozitívne hodnotí aj slovenský bankový sektor, ktorý považuje za stabilný, keď podiel problémových úverov medziročne klesol z 4,8 % v roku 2015 na vlaňajších 4,3 %.

Na druhej strane za najväčšie slabiny slovenského hospodárstva ratingová agentúra označila slabú infraštruktúru na strednom a východnom Slovensku. Upozornila aj na pretrvávajúcu nezamestnanosť medzi marginalizovanými skupinami.