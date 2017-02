Tržby Time Warner v 4. kvartáli vzrástli o dvojciferné číslo

dnes 14:46 -

Americká mediálna spoločnosť Time Warner, vlastník filmových štúdií Warner Bros a televíznych kanálov HBO, CNN a DC Comics, dnes oznámila, že jej tržby v 4. štvrťroku vzrástli o dvojciferné číslo vďaka úspechu filmu o Harrym Potterovi, Fantastické zvery a ich výskyt.

Konkrétne, tržby spoločnosti za tri mesiace do konca decembra 2016 vzrástli o 11 % na 7,89 miliardy USD (7,39 miliardy eur) zo 7,08 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka 2015.

Ale čistý zisk mediálneho koncernu v 4. kvartáli klesol na 317 miliónov USD, čo predstavuje 40 centov na akciu, z 857 miliónov USD alebo 1,06 USD/akcia predvlani.

Bez započítania jednorazových položiek dosiahla spoločnosť v sledovanom období zisk 1,25 USD na akciu, čo je viac ako 1,19 USD na akciu, ktoré očakávali analytici.

Time Warner sa vlani koncom októbra dohodol so spoločnosťou AT&T na akvizícii za 85 miliárd USD. Prezident Donald Trump však vlani počas predvolebnej kampane ich dohodu kritizoval. Time Warner tento týždeň informoval, že proces zlučovania oboch firiem sa začal a do konca roka by ho chceli zavŕšiť.