Odišiel nevšedný humanista, štatistický guru Hans Rosling

dnes 13:17 -

Milióny divákov sledovalo jeho TED rozhovory, témy mali skutočne široký záber, od detskej úmrtnosti po nárast počtu obyvateľov. V každej prednáške Rosling predviedol svoj mimoriadny talent pre zatiahnutie publika do inak nudného predkladania štatistických čísel. Robil to prekvapivým spôsobom, pomocou humoru, animovanej grafiky a živých divadelných rekvizít.

Príjemný, ľahko zmätene pôsobiaci švédsky profesor, mal svojský prístup k prednáškam. Jeho obľúbené „ukazovátko“, skutočne veľmi dlhá palica, bolo neodmysliteľnou súčasťou pri komentovaní bublinových grafov a sieťových diagramov. Použil mnohé netradičné predmety, aby dokázal upútať pozornosť. Napríklad v roku 2007, keď hovoril o rozvojovom svete, prehltol staroveký indický meč. „Tento kultúrny akt po tisíce rokov inšpiroval ľudské bytosti, aby rozmýšľali aj o odvrátenej strane vecí," povedal Rosling davu.





Táto "dátová rocková hviezda," priniesla renesanciu vo vizualizácii dát, mal svojich fanúšikov aj niekoľko kritikov, ktorí napádali jeho závery. Ale počas celej svojej kariéry, Rosling zastával prvenstvo, čo sa týka empirických dát. "Byť štatistikom nie je povolanie, akým by ste sa chceli chváliť na večierkoch," povedal Rosling vo svojom dokumente BBC Joy of stats. "Ale vážne, štatistici sa nemajú za čo hanbiť, pretože každý chce vedieť, čo sa deje... Štatistiky nám povedia, či to, čo si myslíme a v čo veríme, je v skutočnosti pravdivé."

V roku 2007 so svojim synom Ola Roslingom a jeho ženou Annou Rosling Rönnlundsovou spoluzaložil Gapminder, nziskovku, ktorá sa usiluje bojovať proti lži a "zničujúcim mylným predstavám o medzinárodnom globálnom vývoji."

Rosling sa v rámci štúdií dostal do Demokratickej republiky Kongo, kde sa venoval epidémii. Od vtedy sa globálne zdravie stalo stredobodom jeho prác. Prostredníctvom nadácie poskytuje bezplatné nástroje pre učiteľov a rozvojových pracovníkov.