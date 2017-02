Podiel agropotravinárskych výrobkov zo SR nebol v reťazcoch vlani ani 40-%

dnes 11:31 -

Zastúpenie agropotravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku v obchodných reťazcoch na území SR bol koncom roku 2016 na úrovni 39,91 %. Vyplýva to z prieskumu, ktorý Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) uskutočnila v novembri minulého roku.

"Je treba povedať, že sa nám nedarí zvyšovať podiel domácej potravinovej produkcie na pultoch obchodných reťazcov. Prieskumy nám dlhoročne ukazujú, že sa nevieme dostať cez hranicu 40 %. Posledný prieskum, ktorý sme robili od 14. do 20. novembra to znova potvrdil. Percentuálne sme sa dostali na 39,91 %, čiže sme tesne pod úrovňou 40 %. Keď to porovnáme s predchádzajúcim rokom, tak sme sa posunuli smerom dolu o 0,03 %," priblížil dnes prieskum na tlačovej besede predseda SPPK Milan Semančík.

Zo sledovaných potravinárskych komodít mali podľa neho vlani najväčšie zastúpenie v obchodoch vajcia pochádzajúce zo slovenských chovov, a to 72-% podiel. Táto komodita si už štyri roky po sebe udržuje prvenstvo v množstve ponúkaných agropotravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku.

"Nasledovalo mlieko so 63-% podielom za rok 2016, med 61-% podiel a minerálne vody 60-% podiel. Z ostatných sledovaných potravinárskych komodít vyrobených na Slovensku už ani jedna nepresiahla 60 %," zdôraznil.

Informoval, že zemiakov vypestovaných na Slovensku ponúkajú obchody len 54 %, chleba a pečiva 53 %. Čerstvé ovocie a zelenina vypestované na Slovensku predstavujú v obchodoch len tretinu celkového množstva, ešte menej cestoviny, sladkovodné ryby, oleje, ovocie a zelenina v spracovanom stave. "Už tretí rok po sebe dopadlo najhoršie balené mäso. V obchodoch má len 21-% zastúpenie," upozornil.

Najviac patriotizmu v roku 2016 podľa Semančíka prejavila opäť COOP Jednota, ktorá ponúkala spotrebiteľom 59 % agropotravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku. Nasledovala spoločnosť CBA (54 %) a Hypernova (41 %). Obchodné reťazce Billa a Tesco ich predávali v sledovanom období zhodne po 39 %, približne 37 % ich ponúkal Kaufland, 29 % Metro. Už tradične najmenej agropotravinárskych výrobkov vyrobených v SR mal na svojich pultoch reťazec Lidl 17 %, ktorý medziročne zaznamenal pokles o 2 percentuálne body.

Prieskum SPPK sa podľa Semančíka uskutočnil 14. až 20. novembra 2016 a urobili ho priamo zamestnanci regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr. Údaje o zastúpení agropotravinárskych výrobkov vyrobených v SR sa zisťovali podľa jednotnej metodiky SPPK v 54 predajniach, ktoré patria ôsmim obchodným reťazcom pôsobiacim na území Slovenska. Sledovalo sa 28 potravinárskych komodít, napríklad podiel mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa, zeleniny a ovocia v surovom a čerstvom stave, chleba a pečiva, mlynských výrobkov, cukru a podobne.