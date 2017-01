Problémom mesta je odlev mladých ľudí i nezamestnanosť

dnes 17:46 -

Odlev mladých vzdelaných ľudí za prácou do väčších miest a do zahraničia je jedným z aktuálnych problémov Lučenca v súvislosti s pracovnou silou. Pre TASR to uviedla primátorka Alexandra Pivková, podľa ktorej je problémom tiež samotná nezamestnanosť v meste.

„Je podmienená aj chýbajúcou cestnou infraštruktúrou – rýchlostnou komunikáciou R2 a obchvatom mesta, čo spôsobuje malý záujem investorov o podnikanie v meste. Ďalším problémom je slabá podpora pre mladých a stredných podnikateľov zo strany štátu,“ konkretizovala primátorka.

Mesto podľa jej slov spolupracuje s podnikateľmi aj v rámci realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec s cieľom podporiť ich rozvoj a poskytovať poradenstvo. „Zriadili sme tiež podnikateľské okienko v rámci webovej stránky mesta, kde podnikatelia môžu dostať informácie o možnosti čerpania dotácií a nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie,“ dodala Pivková.