V Bratislave tento rok pribudnú desaťtisíce m2 kancelárskych priestorov

dnes 14:46 -

Trh s kancelárskymi nehnuteľnosťami na Slovensku bude v roku 2017 pokračovať v raste z minulých rokov. Očakávajú to realitno-poradenské firmy, podľa ktorých do ponuky pribudne niekoľko nových budov. Keďže sa však z väčšej časti prenajali ešte počas výstavby, neobsadenosť priestorov by sa výrazne zvýšiť nemala.

„Rastúca ekonomika a znižujúca sa miera nezamestnanosti vytvárajú pozitívne prostredie pre rast existujúcich a prísun nových spoločností na Slovensku, čo bude mať za následok minimálne stabilný a mierne zvýšený dopyt po administratívnych priestoroch,“ domnieva sa vedúci kancelárskeho tímu v Cushman & Wakefield Roman Gazdík.

V Bratislave by sa mala ponuka rozšíriť o kancelárie v projektoch Zuckermandel, Rosum, Uniq Staromestská, Blumental, Stein či Panorama Business II, ktoré spolu prinesú viac ako 100.000 m2 moderných priestorov a ďalšia kancelárska plocha sa má dostať na trh v roku 2018.

„Najmä na bratislavskom trhu pribudnú nové kancelárske budovy, ktoré už v čase ich výstavby boli predprenajaté, a preto sa miera neobsadenosti výrazne nezmení. Spoločnosti očakávajú pozitívne trendy aj v ďalších rokoch, prenájom kancelárskych priestorov bude teda pokračovať. Nájomné podmienky a ceny prenájmu sa môžu mierne zvýšiť, avšak pohyb nad 3 až 4 % v porovnaní so súčasnou výškou nepredpokladáme,“ uviedol pre TASR Oliver Galata z CBRE Slovensko.

Rovnako očakáva oživenie prenájmu kancelárií a výstavbu niektorých zmrazených projektov aj v regiónoch. Ide o mestá ako Košice či Žilina, ale tiež Poprad, Prešov a Banská Bystrica, o ktoré sa podľa Galatu v uplynulom roku začali zaujímať aj nadnárodné spoločnosti.

Dalibor Surový zo spoločnosti JLL predpokladá tento rok menší útlm v aktivite nájomcov. „Prevažná väčšina firiem, ktoré si prenajímajú priestor väčší než 2000 m2, už totiž podpísala nové nájomné zmluvy na dlhšie obdobie. Dopyt budú poháňať menšie a stredne veľké firmy, takže možno očakávať vyššie číslo v počte podpísaných kontraktov a pokles v celkovom objeme uskutočnených transakcií,“ priblížil.

Riaditeľ spoločnosti Colliers International Ermanno Boeris upozornil, že niektorí majitelia budov v nižšom štandarde podnikajú kroky k zabezpečeniu ich konkurencieschopnosti. Zrekonštruujú priestory na vyšší štandard a konkurujú cenou prenájmu. „Trend, ktorý prichádza zo západu, hovorí aj o zmenách účelu využitia stavby, napríklad na rezidenčné budovy,“ opísal.