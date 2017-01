Le Penová: Francúzsko by sa malo vrátiť k spoločnej mene ECU

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 11:17 -

Le Penová čoby predsedníčka Národného frontu navrhuje návrat k systému ECU, teda Európskej menovej jednotky. ECU bola zúčtovacia mena vytvorená na základe menového koša, v EÚ a predošlej štruktúre Európskych spoločenstiev fungovala od konca 70. do konca 90. rokov, kedy bola nahradená eurom. Le Penová už dlhší čas hovorí, že Francúzsko by malo z eurozóny odísť, doteraz však neponúkla žiadne podrobnosti tohto prechodu.

"ECU existovalo vedľa národnej meny. Koexistencia národnej meny so spoločnou menou nemala žiadne dopady na každodenný život Francúzov," povedala Le Penová agentúre Reuters po svojej novoročnej tlačovej konferencii. Podľa nej by francúzsky štátny dlh bol v prípade jej vlády prevedený do novej národnej meny.

ECU fungovalo ako zúčtovacia jednotka pre medzinárodné transakcie, najmä však bola nástrojom Európskeho menového systému (EMS), kde ECU pôsobilo ako meradlo výmenných kurzov národných mien. V tomto systéme fungoval Európsky mechanizmus výmenných kurzov (ERM), takzvaný "had v tuneli", ktorý obmedzoval pohyby európskych mien do určitého rozpätia.

Vyjadrenie Le Penovej potvrdil a rozviedol jej zástupca Florian Philippot. "Mena sledujúca model ECU nie je mena, ktorú máte v peňaženke alebo na bankovom účte. Je to zúčtovacia mena medzi krajinami," povedal. "Mohol by to byť jeden z modelov, možno model pre prechod," dodal.

Le Penová by sa podľa prieskumov mala prebojovať do druhého kola prezidentských volieb. Tam by ale mala prehrať s kandidátom hlavného prúdu, pravdepodobne konzervatívcom Francoisom Fillonom. Le Penová presadzuje odchod Francúzska z eurozóny ako jediný z hlavných kandidátov.