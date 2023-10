Meta v Európe ponúkne platené verzie sietí Facebook a Instagram bez reklám

Logo firmy Meta Platforms. Foto: unsplash.com/Dima Solomin

Americká internetová spoločnosť Meta Platforms ponúkne užívateľom v Európe v súlade s reguláciou EÚ platené verzie sociálnych sietí Facebook a Instagram bez zobrazovania reklám. Spoločnosť o tom v pondelok informovala na svojom blogu. Agentúra Reuters uviedla, že Meta sa pomocou tohto zámeru pokúša obísť predpisy únie, ktoré by mohli obmedziť jej schopnosť prispôsobovať reklamy užívateľom bez ich súhlasu a poškodiť jej hlavný zdroj tržieb.

Ponuka platí pre používateľov z EÚ, Švajčiarska a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré okrem štátov Únie zahŕňajú Island, Nórsko a Lichtenštajnsko. Pri používaní služby z webového prehliadača bude mesačné predplatné 9,99 eura, pre užívateľov šikovných telefónov a tabletov s operačnými systémami Android a iOS to bude 12,99 eura.

Ponuka voľby medzi bezplatným variantom s reklamami a plateným predplatným bez nich by mohla viesť k tomu, že sa používatelia rozhodnú pre prvý variant. To by Mete pomohlo vyhovieť predpisom bez toho, aby to ovplyvnilo jej aktivity v oblasti reklamy.

Reklama v Európskej únii sa podieľa zhruba desiatimi percentami na celkových obchodných aktivitách Mety

Základným podnikateľským modelom spoločnosti Meta je už takmer 20 rokov ponuka bezplatných služieb v oblasti sociálnych sietí a predaj reklamy podnikom, ktoré chcú užívateľov týchto sietí osloviť. Európa je podľa listu Financial Times (FT) pre Metu druhým najlukratívnejším regiónom po Severnej Amerike. Finančná riaditeľka firmy Susan Li v apríli uviedla, že reklama v Európskej únii sa podieľa zhruba desiatimi percentami na celkových obchodných aktivitách podniku.

Írsky úrad pre ochranu osobných údajov (DPC) spoločnosti v januári vymeral pokutu 390 miliónov eur za to, že nútila užívateľov akceptovať cielenú reklamu ako podmienku pre používanie siete Facebook. Spoločnosť neskôr uviedla, že má vzhľadom na únijnú reguláciu v úmysle požiadať užívateľov v EÚ o súhlas skôr, ako umožní firmám cieliť reklamy.