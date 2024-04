Švajčiarski výrobcovia hodiniek hľadajú nové príležitosti v Indii

Foto: pixabay.com

Švajčiarski výrobcovia hodiniek sa čoraz viac spoliehajú na trh v Indii vďaka novej dohode o voľnom obchode, ktorá má postupne otvárať dvere aj pre export luxusných hodiniek. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Zatiaľ čo niektoré značky sú už v Indii prítomné, iné čakajú, že sa pre nich stane novou krajinou hojnosti. „India predstavuje obrovský potenciál,“ povedal Yves Bugmann, prezident Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu agentúre AFP. Napriek svojej 1,4 miliardovej populácii bola India v roku 2023 v rámci exportu švajčiarskych hodiniek na 22. mieste, tesne pred oveľa menším Rakúskom.

Hodnota exportu švajčiarskych hodiniek do Indie vlani dosiahla 218,8 milióna švajčiarskych frankov (225,47 milióna eur), ďaleko za USA (4,2 miliardy CHF) a Čínou (2,8 miliardy CHF). Vysoké dovozné poplatky dlho odrádzali výrobcov hodiniek, najmä najdrahšie značky, od vstupu na trh. Ich výpočet je síce zložitý, ale zahŕňa clo zhruba 20 % na hodinky, daň z tovarov a služieb vo výške 18 % plus dodatočný príplatok.

Minulý mesiac podpísali s Indiou dohodu o obchode

Minulý mesiac, po 16 rokoch rokovaní, však Európske združenie voľného obchodu (EZVO), ktoré zahŕňa Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, podpísalo s Indiou dohodu o obchode. Clá sa tak „postupne v priebehu siedmich rokov“ znížia, vysvetlil Bugmann.

Audítorská spoločnosť Deloitte vlani v októbri odhadla, že export švajčiarskych hodiniek do Indie by mohol do roku 2028 presiahnuť 400 miliónov CHF a do 10 rokov by sa India mohla dostať do prvej desiatky najväčších trhov pre hodinárov vďaka tamojším boháčom aj rastúcej strednej triede. Podľa Thierryho Sterna, prezidenta spoločnosti Patek Philippe, India bude v prvom kole „obzvlášť zaujímať značky, ktoré vyrábajú veľké množstvá“.

Patek Philippe vyrába 72 000 hodiniek ročne, čo je málo. Má preto dlhé čakacie zoznamy, pričom jeho hodinky sa na aukciách predávajú za milióny dolárov. „Nemáme dosť hodiniek,“ povedal Stern, podľa ktorého je aktuálne pre firmu Patek Philipp takmer nemožné otvoriť obchod v Indii. Klienti spoločnosti však veľa cestujú, takže mnohí indickí zákazníci už prichádzajú nakupovať do Ženevy či Londýna.

Ženevská značka Raymond Weil v Indii pôsobí už niekoľko rokov. Dohodu EZVO víta, keďže jej uľahčí podnikanie. „Môj starý otec mal tento trh obzvlášť rád,“ povedal Elie Bernheim, ktorý zastupuje tretiu generáciu na čele rodinnej firmy.

Jeho starý otec vstúpil na trh v Indii v 80. rokoch minulého storočia a značka si časom vybudovala dobrú povesť. Indický trh sa teraz podieľa 5 % na tržbách spoločnosti. Vďaka tomuto náskoku sa značka nebojí príchodu nových konkurentov, najmä vzhľadom na potenciál a veľkosť indického trhu.

(1 EUR = 0,9704 CHF)