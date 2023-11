Podľa hnutia Slovensko sa koalícia dopustila na voličoch volebného podvodu

Minister práce Erik Tomáš. Foto: TASR

Koalícia podviedla svojich voličov a nesplní sľuby, ktoré im dala pred voľbami. V súvislosti s opatreniami, ktoré oznámil v utorok (7.11.) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), to v stredu pred Úradom vlády SR vyhlásili predstavitelia hnutia Slovensko.

Predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš kritizoval vyhlásenia o nemožnosti vyplatiť 13. dôchodok v priemernej výške, rovnako tak avizované zmeny v rodičovskom dôchodku a avizované zmeny, ktoré sa majú týkať dvojpercentného príspevku z daní. „Týmito opatreniami okradli rodičov detí, ktorých deti odvádzajú dane na Slovensku. Pre nás sú to obyčajní sociálni netvori,“ vyhlásil na adresu ministra Tomáša a ďalších členov vlády.

Podľa poslanca Júliusa Jakaba napríklad matka dvoch detí príde zmenami v rodičovskom dôchodku o 470 eur v budúcom roku. „Tieto peniaze nenahradí ani to, ak by sa jej deti rozhodli, že jej dajú aj dve percentná zo svojich daní a vzdajú sa podpory verejnoprospešných aktivít neziskových organizácií,“ dodal Jakab. Tomáš v utorok na tlačovej konferencii upozornil, že vzhľadom na prebiehajúce vyplácanie tzv. 13. dôchodku podľa pravidiel, ktoré schválila predchádzajúca vláda, už nemôže Sociálna poisťovňa vyplatiť 13. dôchodok vo výške priemernej penzie.

Avizoval, že s ministerstvom financií rokuje jeho rezort o možnosti jednorazového príspevku, ktorý by finančný benefit seniorom do výšky priemerného dôchodku dorovnal. Tomáš tiež oznámil že rodičovský dôchodok by po novom nemal byť vyplácaný cez odvody, ale deti by mohli svojim rodičom prispieť poukázaním dvoch percent daní z príjmov fyzických osôb.