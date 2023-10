Japonské aerolinky hľadali náhradné lietadlo, to prvé preťažili zápasníci sumo

Zápasníci Sumo. Foto: unsplash.com/Alessio Roversi

Japonská letecká spoločnosť Japan Airlines minulý týždeň musela narýchlo zháňať náhradné lietadlo pre časť cestujúcich na vnútroštátnom lete z Tokia na ostrov Amami Ošima. Na zozname cestujúcich bol totiž celý tím zápasníkov sumo a po započítaní ich váhy už lietadlo nemalo hmotnostnú kapacitu na dostatok paliva pre viac ako dvojhodinový let. Zatiaľ čo priemerný Japonec váži okolo 70 kilogramov, u zápasníkov tradičného japonského umenia sumo je to zhruba 120 kilogramov, napísal v pondelok denník The Guardian.

Zápasníci mali letieť strojom Boeing 737-800 na ostrov Amami Ošima, kde sa zúčastnili zápasníckej súťaže. Riešením by bolo aj vyslanie väčšieho lietadla, ktoré by malo väčšie nádrže. To ale znemožňujú rozmery ostrovného letiska, ktorého pristávacia dráha je stavaná iba na menšie stroje. Aerolinky tak pre 27 zápasníkov pridali ďalšie lietadlo.

„Je to veľmi neobvyklé, že by sme museli zabezpečovať špeciálny let kvôli hmotnostným obmedzeniam na tomto lietadle,“ uviedol hovorca Japan Airlines.

V nedeľu po skončení turnaja už boli prepravcovia na cestu zápasníkov pripravení a vypravili pre nich opäť zvláštny let.

Zápasníci sumo sa pre svoje ťažkosti pri cestovaní nedostali na stránky japonských novín prvýkrát. V roku 2014 sa rýchlo šírila fotografia objemných zápasníkov namačkaných v malom lietadle. Zápasníci z tokijského klubu Hakkaku potom sami zverejnili podobnú fotku zo svojej cesty autobusom na sústredení.