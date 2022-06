Nemecko prijme mimoriadne opatrenia na pokrytie energetických potrieb-2

dnes 12:46 -

Nemecko prijme mimoriadne opatrenia na zabezpečenie pokrytia energetických potrieb. Dôvodom je zníženie dodávok plynu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP. Medzi opatrenia patrí napríklad zvýšenie používania uhlia na výrobu elektriny.

"Aby sme znížili spotrebu, musíme používať menej plynu na výrobu elektriny. Namiesto toho budeme musieť viac používať uhoľné elektrárne," uviedlo spolkové ministerstvo hospodárstva vo svojom vyhlásení.

Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck uviedol, že chce obmedziť používanie plynu aj v priemysle. Preto by ešte v lete mal byť hotový aukčný model predaja výrobným podnikom, ktorý by stimuloval spotrebiteľov z priemyslu, aby šetrili plyn. Ušetrený plyn by potom smeroval do zásobníkov.

Hlavným cieľom je čo najrýchlejšie a čo najviac naplniť zásobníky, keďže existuje obava, že Rusko úplne zastaví dodávky plynu. A nedostatok plynu na začiatku vykurovacej sezóny by mohol mať rozsiahle následky.

Spolková vláda takisto apeluje na spotrebiteľov, aby šetrili energiou. V prípade nedostatku to vláda môže nariadiť aj zákonom, uviedol Habeck. Spolkový úrad na reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) už spomínal potenciálne zákonom nariadené zníženie teploty kúrenia v bytoch. Ekonómovia a politici zasa navrhujú ako stimuly šetrenie energiou prémie pre spotrebiteľov.

Nemecku sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu podarilo znížiť podiel ruského plynu na celkovej spotrebe z 55 % na 35 % vďaka zvýšeniu dodávok z iných krajín, napríklad z Nórska a Holandska, rovnako ako dovozom skvapalneného plynu (LNG).