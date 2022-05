dnes 8:31 -

Rusko zrejme smeruje do platobnej neschopnosti. USA totiž zakázali, aby Moskva hradila splátky dlhopisov cez americké banky, čo výrazne zvýšilo riziko jej defaultu.

Americké ministerstvo financií nepredĺžilo výnimku, ktorá umožňovala Rusku uhrádzať splátky štátnych dlhopisov americkým investorom. Výnimka prestala platiť od stredy rána 6.01 h SELČ. To znamená, že banky a jednotlivci v USA už nemôžu prijať splátky dlhopisov od ruskej vlády.

Moskve sa doteraz vďaka spomínanej výnimke darilo plniť svoje záväzky aj napriek západným sankciám, ktoré zakazujú transakcie s ruským ministerstvom financií, centrálnou bankou alebo ruským štátnym investičným fondom. Výnimka umožňovala, aby ruská centrálna banka uhrádzala splátky majiteľom ruských dlhopisov cez americké a medzinárodné banky.

Podľa banky JPMorgan Chase má Rusko 23. a 24. júna uhradiť splátky v celkovej výške takmer 400 miliónov USD (373,13 milióna eur) z dlhopisov denominovaných v dolároch.

Stratég firmy BlueBay Asset Management Timothy Ash uviedol pre CNBC, že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií (OFAC), ktoré uplatňuje ekonomické a obchodné sankcie, môže kedykoľvek zabrániť západným finančným inštitútom, aby spracovali ruské splátky dlhopisov. "OFAC môže kedykoľvek dotlačiť Rusko do platobnej neschopnosti," uviedol Ash.

Zatiaľ nie je jasné, či to bude stačiť na to, aby sa Moskva dostala do defaultu. Rusko totiž zrejme bude schopné naďalej uhrádzať splátky majiteľom dlhopisov mimo USA. A keďže väčšina z nich je v Európe, podľa jednej z najväčších moskovských brokerských spoločností ITI Capital sa ich nenájde dostatok na vyhlásenie platobnej neschopnosti. Tradične je tento prah stanovený na úrovni 25 % z nesplatených dlhopisov.

Rusko má v piatok (27. 5.) uhradiť splátky vo výške 100 miliónov USD zo zahraničných dlhopisov. Moskva si bola vedomá, že sa zrejme skončí spomínaná výnimka, preto začala s prevodom peňazí už minulý týždeň.

Rusko malo naposledy problémy so splácaním zahraničného dlhu po boľševickej revolúcii v roku 1917, keď vznikol Sovietsky zväz.