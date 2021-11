Aká je vnútorná hodnota bitcoinu? 

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:52 -

Často nie sú tieto predpovede založené na ničom inom ako na extrapoláciách ľudí s vlastnými záujmami: cena výrazne vzrástla, takže bude stúpať aj naďalej. Ak sa dostane nad svoje predchádzajúce maximum, musí ísť ďalej. Potom sú to „prieskumy“ alebo „technická analýza“, pohľad na grafy a odhalenie vzorov v nich. Môžu tam byť vymyslené výrazy ako „úrovne odporu“ či indikátor „Tenkan-Sen“. Hovorí sa o „fundamentoch“. Má aj bitcoin vnútornú hodnotu? Hovorí sa, že kryptomeny nemajú žiaden fundament ani vnútornú hodnotu, že je za nimi len dôvera používateľov.



Výpočet základnej hodnoty

Základná hodnota v tradičnom finančnom vyjadrení znamená hodnotu založenú na tom, aký výnos (alebo peňažný tok) vytvára aktívum. Paralelou môže byť jabloň. Pre investora je jej základná hodnota v jablkách, ktoré vyprodukuje. V prípade akcií spoločností je základnou hodnotou dividenda vyplácaná zo zisku. Štandardné meradlo používané investormi je pomer ceny a zisku. Pri nehnuteľnostiach základná hodnota odráža nájomné, ktoré investor zarobí (resp. vlastník-užívateľ ušetrí). Hodnota dlhopisu závisí od úroku, ktorý vypláca. Zlato má základnú hodnotu aj z hľadiska jeho použitia na šperky či zubné výplne, alebo v elektronike. Ale táto hodnota nie je dôvod, prečo väčšina ľudí kupuje zlato.



Fundamenty a kryptomeny

Hodnota národných mien je v tom, že sú dôveryhodnou a akceptovanou jednotkou výmeny. Mince vyrobené zo zlata a striebra mali v minulosti základnú hodnotu, pretože sa dali roztaviť na drahé kovy. Dnes to už nie je prípad fiat mien, ktorých hodnota závisí výlučne od ľudí, ktorí veria, že ich ostatní akceptujú za nominálnu hodnotu.



Väčšina kryptomien, ako napríklad Bitcoin, Ether a Dogecoin, sú v podstate súkromné fiat meny. Nemajú žiadne zodpovedajúce aktíva ani výnosy. To sťažuje určenie ich základnej hodnoty.



V septembri analytici britskej Standard Chartered Bank tvrdili, že Bitcoin by mohol do konca roka 2021 dosiahnuť vrchol na úrovni približne 100 000 USD. „Bitcoin sa ako prostriedok výmeny môže stať dominantným spôsobom platby typu peer-to-peer pre globálne nebankové subjekty v budúcom bezhotovostnom svete,“ povedal vedúci kryptovýskumného tímu banky Geoffrey Kendrick.







Teoreticky by to bolo možné. Odhaduje sa, že 1,7 miliardy ľudí na celom svete nemá prístup k bankovým službám. Bitcoin bol od svojho vynálezu v roku 2008 považovaný za budúcnosť platieb. Existujú ale minimálne dve významné bariéry. Prvým je výpočtový výkon potrebný na spracovanie platieb. Technológie to ale môžu prekonať. Druhá prekážka je o niečo ťažšia: volatilita ceny.



Digitálne meny, ktoré si dokážu udržať stabilnú hodnotu, sa s väčšou pravdepodobnosťou stanú platobnými nástrojmi. Patria medzi ne existujúce stablecoiny, Diem či digitálne meny centrálnych bánk, ktoré už fungujú v niektorých karibských ekonomikách. Zatiaľ jedinou významnou spoločnosťou, ktorá akceptovala platby v bitcoinoch, je Tesla, ktorá túto politiku oznámila v marci, aby ju následne v máji zrušila. Jedinou krajinou, ktorá prijala Bitcoin ako legálnu menu, je Salvádor, ktorý používa aj americký dolár. Zďaleka však nie je jasné, aké to má výhody. Zákony, ktoré nútia podniky akceptovať kryptomenu viedli k protestom.



Bitcoin ako digitálne zlato

Ak bitcoin nemá žiadnu skutočnú hodnotu ako rozšírený platobný prostriedok, čo potom ho potom pasuje do role uchovávateľa hodnoty, ako digitálne zlato? Túto výhodu má oproti väčšine „altcoinov“, jeho množstvo, podobne ako zlato, je (pravdepodobne) obmedzené.



Jedným z nástrojov, ktorý používajú nadšenci kryptomien na porovnanie bitcoinu so zlatom, sa nazýva model „stock-to-flow“. Tento prístup tvrdí, že zlato si drží svoju hodnotu, pretože existujúce zásoby zlata sú 60-krát väčšie ako množstvo nového zlata vyťaženého každý rok. Zásoba Bitcoinov je viac ako 50-krát väčšia ako množstvo nových mincí, ktoré sa ročne „vyťažia“. To však nevysvetľuje, prečo sa cena bitcoinu začiatkom tohto roka znížila na polovicu. Nemá ani teoretický základ v ekonómii: ceny nezávisia len od ponuky.



Niektorí propagátori Bitcoinov predpovedajú vyššie ceny za predpokladu, že správcovia fondov nakoniec investujú určitú časť, povedzme 5 %, svojich prostriedkov do Bitcoinov. Takéto predpovede však implicitne predpokladajú, že Bitcoin, ako najväčšia a najznámejšia kryptomena, si bude aj naďalej udržiavať svoje dominantné postavenie na krypto trhu. Toto však nikde nie je zaručené. A neexistuje žiaden limit na počet alternatív kryptomien. Pamätáte si ešte na MySpace? Pred rokom 2008 to bola väčšia sociálna sieť ako Facebook. V septembri The Economist tvrdil, že Bitcoin „odvádza pozornosť“ pri pohľade na budúcnosť decentralizovaných financií, pričom konkurenčná blockchainová kryptomena Ethereum „dosahuje kritické množstvo“.



Medzi bitcoinovou bublinou a dotcom bublinou z roku 2000 existujú paralely, ktoré sú poháňané príliš optimistickými predpokladmi o nových technológiách. A ľudskou chamtivosťou. Tak ako sa z trosiek bubliny dotcom vynorilo niekoľko hviezd, ako napríklad Amazon, je možné, že niektoré aplikácie technológie blockchain, ktorá je základom Bitcoinu, budú trvalo užitočné. Otázne je, či bude patriť aj Bitcoin medzi ne.