Stablecoiny: Tieto kryptomeny ohrozujú finančný systém, ak ich budú regulátori prehliadať 

K prudkému nárastu hodnoty sa tešili aj stablecoiny ako tether, USDC a Binance USD. Rovnako ako ostatné kryptomeny, aj stablecoiny fungujú na technológii známej ako blockchain. Rozdiel je v tom, že ich hodnota je naviazaná 1:1 na finančné aktívum mimo sveta kryptomien, zvyčajne na americký dolár.

Stablecoiny umožňujú investorom držať peniaze vo svojich digitálnych peňaženkách, ktoré sú menej volatilné ako bitcoiny, preto už nepotrebujú bankový účet. Pre celé hnutie zástancov, ktoré sa snaží o nezávislosť od bánk a iných centralizovaných finančných poskytovateľov, to umožňujú dosiahnuť stablecoiny. A keďže zvyšok kryptomien má tendenciu stúpať a klesať spoločne, investori sa môžu lepšie chrániť na klesajúcom trhu presunom peňazí do stablecoinov, než napríklad predajom ethera za bitcoiny.



Podstatná časť nákupu a predaja kryptomien sa uskutočňuje pomocou stablecoinov. Sú užitočné najmä pri obchodovaní na burzách, ako je Uniswap, kde nie je pod kontrolou žiadna spoločnosť a neexistuje možnosť použiť fiat meny. Celková hodnota stablecoinov v dolároch vystrelila z 20 miliárd USD pred rokom, na súčasných 139 miliárd USD. V istom zmysle je to znamenie, že trh s kryptomenami dospieva, no regulátori sa tiež obávajú rizík, ktoré by stablecoiny mohli predstavovať pre finančný systém.

V čom teda tkvie problém a čo sa s tým dá robiť?



Stablecoiny boli pôvodne predstavené v polovici roku 2010. Ide o centralizované operácie, inými slovami, niekto ich má pod kontrolou. Tether je v konečnom dôsledku pod kontrolou vlastníkov kryptoburzy Bitfinex, ktorá sídli na Britských Panenských ostrovoch. USDC vlastní americké konzorcium pozostávajúce z poskytovateľa platieb Circle, bitcoinového ťažiara Bitmain a kryptoburzy Coinbase. Binance USD vlastní Binance, ďalšia kryptoburza so sídlom na Kajmanských ostrovoch. Práve v tejto časti narážame na filozofický rozpor medzi decentralizovaným ideálom kryptomien a skutočnosťou, že taká dôležitá časť trhu je centralizovaná. Existujú však aj vážne otázky o tom, či tieto organizácie držia dostatočné finančné rezervy na to, aby v prípade krízy dokázali udržať fiat pomery svojich stablecoinov jedna ku jednej. Tieto pomery nie sú automatické. Závisia od poskytovateľov stablecoinov, ktorí majú rezervy finančných aktív v ekvivalentnej hodnote svojich stablecoinov v obehu, ktoré sa prispôsobujú ponuke a dopytu investorov. Poskytovatelia sľubujú, že majú rezervy v hodnote 100 % hodnoty svojich stablecoinov, ale to nie je celkom presné. Tether drží 75 % svojich rezerv v hotovosti a ekvivalentoch k marcu 2021. USDC má k máju 2021 61 %, takže ani v jedno prípade to nie je 100 %. Veľká časť aktív oboch je založená na cenných papieroch vo forme krátkodobého dlhu spoločnosti. Nejde o peňažný ekvivalent a predstavuje riziko platobnej schopnosti v prípade náhleho kolapsu hodnoty týchto aktív.







Čo by teda mohlo spôsobiť problémy?

V súčasnosti sú v obehu takmer neobmedzené peniaze, úrokové sadzby sú stále na rekordných minimách a keďže vlády ohlasujú prijatia ďalších a ďalších ekonomických stimulačných balíkov, nie je pravdepodobné, že by sa ponuka peňazí v dohľadnom čase výrazne znížila. Jediným prvkom, ktorý by mohol spochybniť toto množstvo peňazí, je inflácia.



Možných inflačných scenárov je viacero, ale trh v súčasnosti stále považuje za najpravdepodobnejší scenár, pri ktorom pôjde rast a inflácia ruka v ruke, no na zvládnuteľných úrovniach. V tomto prípade môžu centrálne banky nechať infláciu na úrovni 3 – 4 %. Ak sa však ekonomika prehreje, môže to viesť k výbušnej situácii vysokej inflácie a hospodárskej recesie. Veľa peňazí by sa presunulo z rizikových aktív a dlhopisov do bezpečnejších prístavov. Hodnota týchto rizikovejších aktív vrátane komerčných cenných papierov by sa hlboko prepadla.



To by vážne poškodilo hodnotu rezerv poskytovateľov stablecoinov. Mnoho investorov so svojimi peniazmi v stablecoinoch môže podľahnúť panike a pokúsiť sa previesť svoje peniaze, povedzme, na americké doláre, a poskytovatelia stablecoinov nemusia byť schopní vrátiť každému svoje peniaze v pomere 1:1. To by mohlo stiahnuť kryptotrh a potenciálne aj finančný systém ako celok.







Regulátori sa určite obávajú o stabilitu stabilných tokenov - stablecoinov. Vnímajú ich tak, že potenciálne predstavujú systémové riziko, nehovoriac o nebezpečenstve, že obrovské množstvo ekonomickej moci môže skončiť sústredené v rukách jedného poskytovateľa. V októbri Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures udelila spoločnosti Tether pokutu 41 miliónov USD za to, že v rokoch 2016 až 2019 tvrdila, že je 100 % krytá fiat menou. Celkovo sa však zdá, že reakcia zo strany regulátorov je zatiaľ iba predbežná. Odborní poradcovia napríklad odporúčajú, aby poskytovatelia stablecoinov boli nútení stať sa bankami, ale akékoľvek rozhodnutia delegujú na politikov. Pri niekoľkých veľkých poskytovateľoch a tak rastúcim medzinárodným trhom, sa objavujú hlasy, že stablecoiny už môžu byť v skutočnosti príliš veľké a nesúrodé na kontrolu.



Je možné, že riziká sa znížia, keď sa na trh dostane viac stablecoinov. Facebook/Meta má napríklad zverejnené plány pre stablecoin s názvom diem. Digitálne meny centrálnych bánk (CBDC) medzitým umiestnia fiat meny na blockchain, ak sa jedného dňa stanú skutočnosťou. V tejto oblasti napreduje Čína, ale aj EÚ má určité plány rovnako ako Bank of England. Možno sa systémové riziká stablecoinov znížia na viac diverzifikovanom trhu. Čas ukáže. Avšak rýchlosť, s akou sa toto riziko objavilo, je určite znepokojujúca. Ak vlády a centrálne banky nezvýšia tempo v oblasti regulácie, nie je možné vylúčiť krízu digitálnych aktív v štýle krízy roku 2008.