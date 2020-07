ECB vyzvala banky, aby do konca roka nevyplácali dividendy a nekupovali akcie

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 12:16 -

Odporúčanie, ktorým sa o tri mesiace predlžuje predchádzajúca výzva na zastavenie takýchto platieb do októbra 2020, je "dočasné a výnimočné", uviedla ECB vo vyhlásení. Zároveň odporučila bankám, aby boli "extrémne umiernené" aj pokiaľ ide o odmeny. Dodala, že svoje odporúčania opäť preskúma vo štvrtom štvrťroku.

Cieľom týchto opatrení je zachovať "schopnosť bánk absorbovať straty a poskytovať pôžičky reálnej ekonomike" v čase "mimoriadnej neistoty".

ECB zároveň uviedla, že banky v menovej únii, na ktoré dohliada, dokážu odolať druhej vlne infekcií. Vyzvala však príslušné úrady, aby boli pripravené zasiahnuť a zabrániť úverovej kríze.

Centrálna banka euroregiónu umožní tiež komerčným bankám porušiť limity pre výšku likvidity do konca budúceho roka a celkových kapitálových požiadaviek o ďalší rok.

"Všetky naše opatrenia a opatrenia v oblasti dohľadu sú a budú aj naďalej zamerané na zabezpečenie toho, aby bankový sektor mohol zostať odolný a podporovať oživenie hospodárstva primeraným poskytovaním úverov," uviedol šéf ECB Andrea Enria.

Oznámenie ECB bolo uverejnené v ten istý deň, keď britská centrálna banka Bank of England uviedla, že posúdi, či predĺži pozastavenie platieb, ako sú dividendy a spätné odkúpenie akcií bankami, až do konca roka. Banky v marci súhlasili s pozastavením platieb v tomto roku.

ECB v rámci "analýzy zraniteľnosti" zistila, že podľa jej centrálneho ekonomického scenára, ktorý predpokladá platnosť týchto opatrení do polovice roka 2021, sa celkový kapitálový ukazovateľ bánk Tier 1 do konca roka 2022 zníži približne o 1,9 percentuálneho bodu na 12,6 %.

Horší scenár, ktorý počíta s veľkým oživením epidémie, by banky za to isté obdobie vymazali 5,7 percentuálneho bodu zo svojho kapitálu, a ten by klesol na 8,8 %.

"Očividne nie je priestor na spokojnosť, ale môžeme si urobiť trochu pohodlia," povedal Enria. "Ako už bolo uvedené, výsledok analýzy tiež naznačuje, že úrady musia byť pripravené prijať ďalšie opatrenia, ak sa hospodárska situácia ešte zhorší."

V konferenčnom hovore po rozhodnutí Enria dodal, že v prípade horšieho scenára by vlády mohli rozšíriť existujúce opatrenia na podporu dlžníkov, a mohli by tiež zaviesť "schémy na záchranu aktív" alebo priamo rekapitalizovať banky.

ECB sa v nadväznosti na rozhodnutie prijaté na jar počas prvej vlny pandémie plánuje začať v októbri kontroly v bankách, po ktorých by mali nasledovať nápravné opatrenia.

Rozhodnutie o predĺžení "zdržanlivosti" do konca roka sklamalo niektoré banky v eurozóne, vrátane BNP Paribas, ktoré lobujú za obnovenie vyplácania dividend, pretože sa snažia o zvyšovanie cien akcií.