Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) poskytuje odkladnú zdravotnú starostlivosť iba v redukovanom režime. Rozhodovať bude závažnosť diagnózy a klinický stav pacientov. Informovalo o tom vedenie VÚSCH s tým, že rozhodnutie je účinné do odvolania. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v plnom rozsahu. K tomuto rozhodnutiu pristúpilo vedenie ústavu na zasadnutí operatívneho štábu po zhodnotení závažnosti epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19. Preventívne opatrenia ústav urobil aj vzhľadom na to, že jeho pacienti so srdcovocievnymi ochoreniami patria k najviac ohrozeným skupinám.

"Vedenie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb dôsledne monitoruje situáciu spojenú s rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Už vyše týždňa na dennej báze vrátane víkendu zasadá operatívny štáb vedený generálnym riaditeľom a hlavnou hygieničkou VÚSCH. Operatívny štáb prijal sériu striktných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti pacientov, personálu a plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedol ústav.