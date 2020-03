Globálny dopyt po rope v tomto roku pravdepodobne prvýkrát od krízy klesne

dnes 12:46 -

Globálny dopyt po rope v tomto roku prvýkrát od finančnej krízy z roku 2009 pravdepodobne klesne. Uviedla to v pondelok vo svojej pravidelnej mesačnej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Agentúra zredukovala prognózu dopytu po rope o 1,1 mil. barelov denne, keďže epidémia nového koronavírusu vyvoláva turbulencie v globálnej ekonomike. Znamenalo by to, že dopyt po rope v tomto roku oproti vlaňajšku klesne o 90-tis. barelov denne.

IEA však stále predpokladá, že dopyt po rope sa v druhej polovici tohto roka vráti do normálu. Uviedla však, že výhľad je veľmi neistý a závisí od toho, ako budú vlády reagovať s cieľom zastaviť šírenie nového vírusu. Agentúra svoju správu zverejnila v čase, keď cena ropy v pondelok oslabila o približne 20 percent po tom, ako sa hlavní producenti, Saudská Arábia a Rusko, v piatok nedohodli na redukcii ťažby.