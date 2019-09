Francúzsko plánuje znížiť dane pre domácnosti o sumu do 9 mld. eur

dnes 17:31 -

Francúzska vláda plánuje v budúcom roku pre domácnosti znížiť dane do sumy 9 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu pre rok 2020, ktorý v piatok predstavil minister financií Bruno Le Maire. Šéf francúzskeho rezortu financií zároveň uviedol, že vláda sa bude snažiť aj o podporu investícií redukciou zdanenia firiem v rozsahu do 1 mld. eur. Návrh rozpočtu je založený na predpoklade, že ekonomika krajiny posilní o 1,3 percenta.

Vláda Francúzska očakáva, že schodok verejných financií krajiny klesne z úrovne 3,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), na ktorej by mal byť za tento rok, na 2,2 percenta HDP v budúcom roku. Išlo by o najnižší rozpočtový deficit krajiny od roku 2001.