USA hrozí ďalšími clami

dnes 20:05 -

Čínske predaja automobilov poklesy v marci medziročne o 12% na 1,78 milióna, ide o desiaty mesiac poklesu v rade. Čínska vláda tento rok obmedzí dovoz uhlia na objem minulého roka, aby podporila domácich producentov. S odvolaním sa na informované zdroje to dnes uviedla agentúra Reuters. Čína je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a vlani doviezla 281,23 miliónov ton energetického a koksovateľného uhlia a antracitu. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,19 %, Hang Seng Index + 0,27 %, CSI 300 + 0,45 %.

Obe komory britského parlamentu v pondelok večer schválili návrh zákona, ktorý poslancom umožní zabrániť odchodu ich krajiny z Európskej únie bez dohody 12. apríla. Zákon dáva poslancom možnosť zaviazať premiérku Theresu May, aby vyjednala odklad Brexitu, ak by tento piatok hrozilo Británii neriadené opustenie EÚ. Britskí poslanci ďalej schválili odloženie Brexitu do 30. júna. Hlasovalo zaň 420 poslancov a proti 110. EÚ s posunutím súhlasila. Taliansko znižuje odhad rastu svojej ekonomiky pre rok 2019 na 0,1% z 1,0%, vyplýva to z návrhu ekonomického spisu. Na druhej strane Taliansko zvyšuje deficit verejného rozpočtu až na 2,5% HDP. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,61 %, CAC 40 – 0,65 %, DAX – 0,94 %.

USA hrozia s clami na tovar ako odvetu za "škodu spôsobenú dotáciami EÚ na lietadlá" Airbus. V listine uvádza, že WTO opakovane konštatovala, že dotácie EÚ Airbusu "spôsobili nepriaznivý vplyv na USA". Medzinárodný menový fond odhaduje najpomalší rast globálnej ekonomiky od finančnej krízy, svoj odhad pre rok 2019 znížil na 3,3% z 3,6%. Fond upravil odhadovaný rast eurozóny na 1,3% z predchádzajúcich 1,6% a znížil odhad rastu čínskej ekonomiky o 0,1% na 6,3%. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA – 0,70 %, S&P500 - 0,59 %, NASDAQ - 0,56 %.

Skokanom dňa v rámci indexu S&P 500 bola spoločnosť Cerner Corp., ktorej akcie počas dňa vzrástli o vyše 10%. Dôvodom prudkého rastu boli dobré správy ako napríklad ciele zvyšovania marží, navýšenie buybackov ale aj plány spojené s vyplácaním dividend. Spoločnosť sa venuje poskytovaniu rôznych zdravotníckych riešení a služieb po celom svete. Aktuálna hodnota firmy sa pohybuje okolo 20 miliárd a zamestnáva vyše 29 000 ľudí.