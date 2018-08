Panasonic v októbri presunie európske sídlo z Británie do Amsterdamu

dnes 13:01 -

Japonský výrobca spotrebnej elektroniky Panasonic presunie v októbri svoje hlavné európske sídlo z Veľkej Británie do Amsterdamu, keďže sa blíži odchod Británie z Európskej únie. Cieľom tohto kroku je vyhnúť sa potenciálnym problémom v oblastí daní v súvislosti s brexitom, uviedol Laurent Abadie, generálny riaditeľ Panasonicu pre Európu. Informuje o tom portál bbc.com s odvolaním sa na denník Nikkei Asian Review.

Spoločnosť má obavy, že Japonsko by mohlo začať Britániu považovať za daňový raj, ak krajina zredukuje korporátne dane v záujme prilákania firiem. Ak by sa Panasonicu znížili dane v Británii, mohlo by to viesť k povinnosti platiť vyššie dane v Japonsku.

Generálny riaditeľ Panasonicu pre Európu denníku Nikkei Asian Review povedal, že firma svoj krok zvažovala 15 mesiacov vzhľadom na obavy súvisiace s brexitom, napríklad v oblasti prístupu k voľnému pohybu tovarov a ľudí. Zamestnanci firmy pracujúci v audite a finančných operáciách sa podľa denníka presunú, ale tí, ktorí majú na starosti vzťahy s investormi, zostanú vo Veľkej Británii.

Japonsko je významným investorom vo Veľkej Británii a viac ako 800 japonských firiem v krajine zamestnáva vyše 100 tis. ľudí. Avšak finančné firmy, vrátane spoločností Nomura, Sumitomo Mitsui a Daiwa, už uviedli, že svoje hlavné európske sídla neponechajú v Londýne.

https://www.bbc.com/news/business-45351288