Z Bratislavy môžu dovolenkári oddnes lietať na grécky ostrov Korfu

dnes 12:16 -

Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika sa dovolenkári od dnešného dňa dostanú priamou linkou na grécky ostrov Korfu. Toto letecké spojenie zaradila do svojho letového poriadku letecká spoločnosť Ryanair.

"Do destinácie Korfu sa tak môžu na individuálnu dovolenku vybrať cestujúci v období od 5. mája až do skončenia letnej sezóny, teda do 27. októbra 2017," priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Na grécky ostrov sa bude z Bratislavy podľa jej slov odlietať každý piatok a prilietať rovnako každý piatok. "Korfu je jednou zo šestice sezónnych destinácií, ktoré letecká spoločnosť Ryanair prevádzkuje z bratislavského letiska v letnom období z dôvodu zvýšeného záujmu dovolenkárov o prímorské destinácie," doplnila Ševčíková.

Patria k nim podľa jej slov aj priame linky do letovísk Malaga a Palma de Mallorka v Španielsku, sicílske Trapani, Alghero v Sardínii, alebo linka do Paríž - Beauvais. Celkovo zabezpečuje letecká spoločnosť z Bratislavy v súčasnosti 20 priamych spojení.