Musíme zabrániť odlivu vzdelaných ľudí z východného Slovenska

dnes 15:46 -

Súkromných podnikateľov na východnom Slovensku najviac trápi odliv vzdelaných ľudí a zlá infraštruktúra. Skonštatoval to po dnešnom Valnom zhromaždení Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (KRK SOPK), ktoré sa konalo v Malej Ide pri Košiciach, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.

Problémy, ktoré trápia podnikateľov na východnom Slovensku sú podľa jeho slov jednak spoločné so zvyškom Slovenska, ako však tvrdí, v Košickom a Prešovskom kraji sú to i špecifické problémy. Tie sa týkajú odtrhnutia tejto časti od celkového ekonomického života Slovenska. "Mnohí to pripisujú najmä tomu, že tu neexistuje dobrá cestná infraštruktúra, nie je tu dosť pracovných príležitostí a tieto obidva regióny sa intelektuálne a ľudsky vyprázdňujú. Považujem to za najväčšie riziko," zdôraznil Mihók. Podľa jeho slov sa väčšina mladých a schopných ľudí ťažko vracia naspäť, a preto "musíme zabrániť odlivu hlavne mladej generácie vzdelaných ľudí, práve z týchto dvoch východoslovenských regiónov".

Jednou z prioritných tém dnešného stretnutia boli otázky rozvoja podnikateľského prostredia v regióne, trendov v slovenskej a svetovej ekonomike, ako aj duálne vzdelávanie.

"Duálne vzdelávanie je u nás v plienkach. SOPK je najsilnejším subjektom v organizácii duálneho vzdelávania. Treba však povedať, že zákon o odborom vzdelávaní, na ktorý nadväzuje i samotné duálne vzdelávanie, je nedokonalý, a preto aj pri ostatnom rokovaní s ministrom školstva Petrom Plavčanom, ako aj ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom, sme dali ako základnú požiadavku na to, aby mohlo toto duálne vzdelávanie fungovať novelizáciu zákona o odbornom vzdelávaní. My chceme robiť so slovenskými normami kvalitu vzdelávania, ako je v Rakúsku alebo v Nemecku, kde tie normy sú diametrálne odlišné," povedal Mihók s tým, že je potrebné v štátnom rozpočte začať každoročne vyčleňovať finančné prostriedky na odborné vzdelávanie.

"Dnes sa to rieši v rámci projektov Európskej únie. Jeden skončil a keď neboli peniaze, rok nebežal a stratili sme rok," zdôvodnil predseda SOPK.

Počas Valného zhromaždenia sa konali i voľby orgánov KRK SOPK na obdobie rokov 2017 až 2022, v rámci ktorých boli zvolení predseda, traja podpredsedovia a 11 členov predstavenstva. Novým predsedom predstavenstva KRK SOPK, ktorá má v súčasnosti 100 členov, sa stal Ladislav Drábik. Podnikatelia dnes podľa jeho slov hľadali cestu, ako zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu tak, aby sa im lepšie podnikalo. "Základnou úlohou bolo sformulovanie rámca pre fungovanie KRK SOPK, aby podnikatelia mali dobrý priestor, kde sa môžu posťažovať, nájsť pomoc a diskutovať o tom, ako riešiť svoje problémy," povedal.

Riaditeľka KRK SOPK Agnesa Klimová uviedla, že aj v minulom roku zorganizovali niekoľko podujatí, ktoré pripravili v spolupráci s partnermi z regiónu, ako sú napríklad Úrad Košického samosprávneho kraja, mesto Košice, agentúra SARIO či kancelária AmCham Slovakia v Košiciach. "Kancelária SOPK v Košiciach bola aj pri spolupráci na organizácii Slovensko - Ukrajinského obchodného fóra, ktoré bolo súčasťou podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach. Úspešnú zahraničnú spoluprácu nadviazala komora aj s Kanadským veľvyslanectvom na Slovensku, keď pre podnikateľov z Košického regiónu zorganizovala konferenciu na tému komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody CETA," dodala Klimová.