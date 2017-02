Bratislavské letisko sa aj vlani zaradilo medzi európske letiská s dvojciferným rastom cestujúcich

dnes 12:16 -

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa aj v minulom roku zaradilo medzi najúspešnejšie európske letiská s dvojciferným percentuálnym rastom cestujúcich. Vyplýva to z celoročnej štatistiky, ktorú v piatok zverejnilo Medzinárodné združenie európskych letísk ACI Europe (Airports Council International Europe).

Zatiaľ čo letiská v Európe vlani rástli v priemere o 5,1 % a v Európskej únii o 6,7 %, bratislavské letisko dosiahlo nárast o 12,3 %, keď vybavilo 1 756 808 pasažierov, najviac za posledných osem rokov. Letisko v Bratislave zaznamenalo dvojciferný nárast cestujúcich aj v roku 2015, a to o 15,4 %, pričom európske letiská zaznamenali zvýšenie v priemere o 5,2 %.

Európske letiská podľa ACI Europe v roku 2016 vybavili rekordný počet cestujúcich, viac ako dve miliardy. "Európske letiská prelomili minulý rok dvojmiliardovú hranicu (cestujúcich), čo je absolútny rekord. Zatiaľ čo geopolitická situácia a terorizmus značne ovplyvnili niektoré letiská, ďalším sa darí rásť," informoval riaditeľ ACI Europe Olivier Jankovec. "Výsledkom je už tretí rok po sebe nárast pasažierov na európskych letiskách o 5 %," dodal. ACI Europe vedie štatistiku o vyše päťsto letiskách v 45 krajinách Európy.

"Bratislavské letisko dosiahlo dva roky po sebe dvojciferný percentuálny nárast, pričom číslo mohlo byť ešte významne vyššie, pokiaľ by geopolitickú situáciu neskomplikovala všadeprítomná hrozba teroristického útoku, ktorá odradila značný počet ľudí od ciest za dovolenkou do tradičných destinácií," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Śtefánika Ivan Trhlík. "To bolo príčinou poklesu v dovolenkovej charterovej preprave. Teší ma však, že najväčší nárast cestujúcich na letisku zaznamenala pravidelná letecká doprava s nárastom o 24 % oproti roku 2015," dodal.

Letisko v Bratislave si v uplynulom roku dobre viedlo aj v ďalších prevádzkových ukazovateľoch. Vybavilo 22 895 ton leteckého nákladu pri medziročnom raste o 9 %, pričom na letiskách v Európe to bolo v priemere o 4,1 % viac. Bratislavské letisko zaznamenalo nárast pohybov lietadiel, teda odletov a príletov, o 4 % na 24 622 vybavených letov, na európskych letiskách tento ukazovateľ predstavoval v priemere rast o 3,2 %.