Poľnohospodárske poistenie využíva štvrtina agropodnikov

Poľnohospodárske poistenie využíva okolo štvrtiny spoločností, pričom tieto firmy najčastejšie volia katastrofické poistenie. Necelé dve tretiny firiem sú s prácou a ponukou poisťovní spokojné. Vyplýva to z analýzy slovenského poľnohospodárstva za 4. kvartál minulého roka, ktorý pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C Invest.

Ako ďalej z analýzy vyplýva, poľnohospodárske poistenie častejšie využívajú podniky a družstvá zamerané na rastlinnú výrobu, a to v 27 percentách prípadov. Z firiem venujúcich sa živočíšnej výrobe využíva poľnohospodárske poistenie pätina, čiže 21 %. Poľnohospodárske spoločnosti a družstvá najčastejšie využívajú katastrofické poistenie a poistenie úrody. Riaditelia agropodnikov zase v prieskumu uviedli, že najmenej využívajú poistenie príjmu

Podľa CEEC Research vyplatili poisťovne podnikom a družstvám zameraným na rastlinnú produkciu v priemere 39 % strát. V oblasti živočíšnej výroby to bolo o jeden percentný bod menej. S ponukou a prácou poisťovní a prácou likvidátorov je spokojných celkom 61 % spoločností. Iba 4 % riaditeľov poľnohospodárskych podnikov potvrdilo veľkú spokojnosť, 57 % firiem je spokojných. Nespokojných je 16 % podnikov.

Cena poistenia je podľa necelej tretiny spoločností príliš vysoká. Necelá polovica agropodnikov považuje cenu poistenia za vysokú a viac než štvrtina riaditeľov spoločností považuje cenu poistenia za primeranú. Z prieskumu tiež vyplýva, že 74 % spoločností by prispeli do spoločného fondu na poistenie, pokiaľ by bol fond s účasťou štátu. Bez účasti štátu by do spoločného fondu prispelo 24 % spoločností, uzavrela CEEC Research.

CEEC Research je analytickou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na výskumy v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, strojárenstva a verejných zákaziek. Spoločnosť poskytuje analýzy vybraných sektorov od roku 2006, jej služby využíva 17 tisíc spoločností z celého sveta.