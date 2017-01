dnes 15:46 -

Výrobné ceny v USA aj v decembri rástli, ale o niečo pomalšie ako v novembri. Dôvodom ich zvýšenia bolo zdraženie benzínu, potravín aj áut.

Podľa najnovších údajov amerického ministerstvo práce sa index cien výrobcov (PPI) v decembri zvýšil o 0,3 % oproti novembru, keď medzimesačne vzrástol o 0,4 %.

Takzvaný jadrový index, do ktorého nie sú zahrnuté nestále ceny potravín a energií, stúpol v decembri o 0,2 %. To je síce tiež spomalenie po novembrovom náraste o 0,4 %, ale analytici očakávali ešte slabí výsledok, a to zvýšenie jadrového indexu o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní ceny hotových výrobkov v USA v decembri vyskočili o 1,6 %, najstrmšie od septembra 2014. Dôvodom bolo prudké zdraženie benzínu o 7,8 %.

No aj napriek tomuto výsledku je tempo ich rastu stále slabé a signalizuje, že aj spotrebiteľské ceny sa ešte nejaký čas udržia pod 2-% inflačným cieľom centrálnej banky Fed.