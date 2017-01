Alibaba uvažuje o vytvorení logistického centra v Bulharsku

dnes 12:46 -

Čínsky internetový obchod Alibaba Group uvažuje o vytvorení prvého európskeho logistického centra v Bulharsku. Oznámili to dnes bulharská vláda a čínska štátna agentúra Sinchua. Alibaba sa zatiaľ k tejto správe nevyjadril.

Úrad bulharskej vlády v oficiálnom vyhlásení uviedol, že premiér Bojko Borisov sa v stredu (11.1.) stretol sú zástupcami Alibaba Group a tiež spoločností GS-Solar Company a GoldPoly Group, aby preskúmali investičné možnosti.

Bulharsko chce vyťažiť čo najviac z plánov Číny na rozšírenie vplyvu v strednej a východnej Európe v rámci budovania tzv. novej Hodvábnej cesty. Cieľom čínskej stratégie je "dobyť" nové exportné trhy.

Internetový obchod Alibaba zamýšľa vybudovať v Európe logistické centrum, ktoré by mu pomohlo pri expanzii na tento trh. Projekt počíta aj so zahrnutím bulharských produktov do ponuky. Tovar a potraviny z balkánskej krajiny by sa tak dostali ľahšie a rýchlejšie na zahraničný trh, uviedol úrad vlády vo vyhlásení.

Aj spoločnosť GS-Solar, ktorá vyrába solárne moduly, uvažuje o výstavbe továrne v Bulharsku a firma GoldPoly Group sa zase zaujíma o kúpu bulharského tabaku.