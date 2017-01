Špekulant aj filantrop: Osem hriechov Georgea Sorosa

Zdroj: Listverse

Útok na britskú libru

Septembri 1992 vypadla britská libra z európskeho mechanizmu menových kurzov (ERM) a bola to poriadna rana. Bank of England predtým vynaložila 14 miliárd dolárov na devízové ​​intervencie a zvýšila úrokové sadzby na 15 %, aby udržala silnú libru oproti posilňujúci marke. Nakoniec však svoj márny boj vzdala. Túto "čiernu stredu" tiež britská libra okamžite devalvovala. A na to presne vsadili špekulanti na čele s Georgeom Sorosom, ktorí predávali libru v takom rozsahu, že Bank of England už nemohla kurz libry udržať. Sám Soros si na špekuláciu vypožičal 10 miliárd dolárov a jeho Quantum Fund potom zarobil 2 miliardy dolárov a strojnásobil tak svoju hodnotu na úkor britskej vlády.

Menová kríza v Malajzii

Po Sorosovom triumfálnom útoku na britskú libru sa hedžové fondy zapáčili mnohým ďalším boháčom, a tak sa Soros rozhodol brať to ako zahrievacie kolo. O pár rokov neskôr podobným spôsobom zaútočil na malajzijskú menu. Aj tamojšia centrálna banka nakoniec vzdala devízové ​​intervencie a malajzijský ringgit prudko devalvoval. Potom v Malajzii vypukla banková a následne finančná kríza. Pomalé zotavovanie sa dostavilo v roku 1999, avšak Malajzia už nikdy nedosiahla tak vysoké miery rastu ako pred krízou. Malajzijský premiér Mohathir Mohamad verejne obvinil Sorosa zo zničenia ekonomiky svojej krajiny. Ostatní vládni predstaviteľa ho potom slušne povedané označovali za lumpa, či zloducha, ktorý sa neštíti zbedačovať jednoduchých ľudí len kvôli tomu, aby zvýšil svoje zisky.

Menová kríza v Thajsku

Malajzia nebola jedinou krajinou juhovýchodnej Ázie, ktorú okolo roku 1997 stretla menová a následne finančná kríza. Ba naopak, zasiahnutá bola väčšina štátov juhovýchodnej aj východnej Ázie, a tak je rok 1997 neodmysliteľne spojený s pojmom ázijská finančná kríza. Inak na tom nebolo ani Thajsko, odkiaľ sa vlastne nákaza začala šíriť. A aj v thajskej menovej kríze má prsty nenásytný Soros. Jeho fond ešte spolu s fondom Juliana Robertsona zaútočil na thajskú menu. Nasledoval prudký odliv kapitálu z krajiny a prudký rast nezamestnanosti. Skolaboval nielen finančný sektor, ale začali bankrotovať aj podniky a ustala výstavba infraštruktúry a nehnuteľností. Thajský baht sa stal prvou ázijskou padlou menou, ktorá 2. júla 1997 odštartovala ázijskú menovú krízu. Tá položila nielen východnú a juhovýchodnú Áziu, ale nakoniec mala za následok aj pád búrz v Európe a USA.





Útok na Hong Kong

Ďalším "ázijským tigrom", ktorého sa Soros pokúsil položiť prostredníctvom špekulatívneho útoku na pád meny, bol Hongkong. V tomto prípade však našťastie išlo o neúspešný pokus, v opačnom prípade by totiž podľa analytikov došlo k celosvetovej recesii. Sorosov útok na hongkonský dolár odrazil finančník Donald Tsang Yam-Kuen, ktorý na akciovom trhu potopil 18 miliárd hongkonských dolárov.

Špekulácie na juan

Sorosovi zrejme ležia v žalúdku všetky ázijské meny, a tak v minulom roku špekuloval aj na čínsky jüan. Bohatý finančník Čínu niekoľkokrát obvinil z demokratického deficitu. A Čína ho zase na oplátku z toho, že podnecuje vojnu proti čínskej mene, šíri neoprávnenú paniku ohľadom budúceho kolapsu čínskej ekonomiky a prispieva tak k nestabilite finančných trhov.

Krátenia daní

George Soros s obľubou hovorí, že ľudia s vysokými príjmami a veľkým majetkom by mali platiť vyššie dane. Sám však využíva medzery v daňových zákonoch, kde sa dá. Bloomberg odhadol, že pomocou odloženej dane si "odložil" daňovú povinnosť vo výške 13 miliárd dolárov. Úplne legálne to však zrejme nebolo, pretože americká vláda mu prikázala viac ako polovicu z toho splatiť. Odvtedy si Soros peniaze radšej posiela do Írska.

Dôverné obchodovanie

V roku 2002 bol Soros usvedčený z tzv. Insider trading čiže dôverného obchodovania. Tento pojem sa vysvetľuje ako zneužitie vnútorných informácií spoločnosti pri obchodovaní na verejnom trhu za účelom vlastného obohatenia (typicky nákupom alebo predajom cenných papierov). Soros mal profitovať z toho, že sa dozvedel o plánovanom prevzatí francúzskej banky Société Générale. Dostal za to v roku 2002 pokutu 2,2 milióna eur, tú však dodnes nezaplatil a trvá na tom, že je nevinný.

Nepriateľ Ruska

Soros má veľa nepriateľov a medzi nimi je aj rad Rusov. Ruské médiá ho dokonca označujú za verejného nepriateľa. Nielen preto, že jeho špekulácie na konci 90. rokov mali spôsobiť devalváciu rubľa, Soros sa totiž nemá veľmi v láske s Putinom a viaceré organizácie, ktoré podporuje, boli v Rusku označená za nežiaduce.