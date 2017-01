Nie je to Brexit, populizmus ani terorizmus: 5 najväčších globálnych rizík pre biznis v roku 2017

Zdroj: Business Insider

Foto: thinkstock

dnes 0:43 -

Čo je teda podľa WEF päť najhorúcejších tém, ktoré predstavujú najväčšie riziká?

1. Nezamestnanosť alebo nízka zamestnanosť

2. Energetický cenový šok

3. Fiškálna kríza

4. Zlyhanie systému štátnej správy

5. Prehlbovanie sociálnej nestability

"Tohtoročné výsledky odrážajú päť kľúčových úloh, ktorým svet v súčasnosti čelí. Prvé dve sú z ekonomickej kategórie, odrážajúc skutočnosť, že rastúce bohatstvo a príjmová nerovnosť je respondentmi hodnotená ako najdôležitejší trend pri určovaní svetového vývoja v priebehu nasledujúcich 10 rokov," píše sa v správe Svetového ekonomického fóra

"Poukazuje to na potrebu oživenia hospodárskeho rastu, ale rastúca nálada populizmu proti zriadeniu naznačuje, aby sme prešli do štádia, kedy sa už nestačí spoliehať na samonápravu v spoločnosti. Do agendy musí byť pridaná aj reforma kapitalistického trhu."

Ďalej sa v správe uvádza, že najväčšie riziká, ako je nezamestnanosť alebo čiastočná zamestnanosť, sú prevažne spôsobené technologickým pokrokom. "Hoci politika proti establishmentu inklinuje k tomu, že za zhoršujúce sa domáce pracovné vyhliadky obviňuje globalizáciu, práve manažovanie technologických zmien je oveľa dôležitejšou výzvou pre pracovný trhy," píše sa v správe. "Inovácie historicky vytvorili nové druhy pracovných miest, rovnako tak ničili staré druhy. Dnes ale tento proces spomaľuje. Nie je to náhoda, ktorá by vypovedala o tom, že sociálna súdržnosť a oprávnenia tvorcov politík sú v súlade s nástupom rušnej fázy technologických zmien."





WEF už pred rokom varovala v správe nazvanej "Budúcnosť pracovných miest," že zručnosti a posun v oblasti pracovných miest ovplyvní každý sektor aj geografickú oblasť. S tým, že si treba uvedomiť, že tieto straty pracovných miest nemôžu byť kompenzované rastom zamestnanosti v ostatných oblastiach.

Podľa odhadov WEF sa kvôli automatizácii a následnému prepúšťaniu sa zruší okolo 7,1 milióna pracovných miest. Vytvoriť by sa malo 2,1 milióna nových pracovných miest, najmä vo viacerých špecializovaných oblastiach, ako je výpočtová technika, matematika, architektúra, čo by mohlo čiastočne kompenzovať niektoré straty.