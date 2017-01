T. Mayová nevylučuje tvrdý brexit, kurz libry klesol

dnes 18:46 -

Britská vláda pravdepodobne plánuje uprednostniť takzvaný tvrdý brexit, teda odchod z Európskej únie (EÚ) aj s rizikom straty jednotného trhu. Naznačila to cez víkend britská premiérka Theresa Mayová.

V rozhovore pre televíznu stanicu Sky News uviedla, že jej prioritou v nadchádzajúcich rozhovoroch o vystúpení Británie z EÚ je opätovné získanie úplnej kontroly nad imigráciou a britskou legislatívou. A to aj za cenu, že by to Britániu stálo prístup k jednotnému trhu.

Ako dodala, odchod z EÚ nebude o tom, aby si Británia zachovala nejaké zvyšky členstva. "Odchádzame. Vystupujeme. Už nebudeme členmi EÚ, takže otázkou je len to, aké budú vzťahy Británie s EÚ potom, keď už budeme mimo (bloku)," povedala Mayová pre Sky News.

"Budeme môcť zabezpečiť kontrolu našich vlastných hraníc a mať aj kontrolu nad našimi zákonmi," vysvetľovala výhody brexitu Mayová. Zároveň však dodala, že Londýn má aj naďalej záujem dosiahnuť s EÚ čo najlepšiu dohodu, aby britské firmy mohli obchodovať a podnikať v Európskej únii a firmy z EÚ zasa obchodovať a podnikať v Británii.

Mayová okrem toho v rozhovore pre Sky News odmietla tvrdenia, že plány jej vlády na odchod z Európskej únie sú "zmätené". Podrobnosti svojej stratégie plánuje zverejniť v najbližších týždňoch.

Komentátori však vyjadrenia Mayovej pochopili tak, že premiérka sa nebude usilovať o udržanie Británie na jednotnom trhu EÚ, čo so sebou nesie radikálne dôsledky pre britskú ekonomiku.

V reakcii na vyjadrenia britskej premiérky kurz libry dnes klesol oproti svetovým menám na dvojmesačné minimum. Jedinou menou, oproti ktorej libra posilnila, bola turecká líra. V popoludňajších hodinách klesol kurz britskej libry oproti doláru o 1,1 % na 1,2149 USD/GBP. Oproti euru zaznamenal kurz libry pokles o 1,23 % na 1,1522 EUR/GBP.