Mexiko odmieta tlak na investície zahraničných firiem

Mexiko odmieta vyhrážky na adresu zahraničných firiem, ktoré chcú investovať v krajine. "Odmietame akékoľvek pokusy ovplyvňovať investičné rozhodnutia spoločností využívaním strachu alebo hrozieb," uviedlo v piatok ministerstvo hospodárstva. Vo vyhlásení ministerstvo nešpecifikuje, aké konkrétne hrozby má na mysli, pravdepodobne však reaguje na iniciatívy zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane kritizuje americké firmy za presúvanie výroby do Mexika.

Trump vo štvrtok varoval japonskú automobilku Toyota, ktorá chce v Mexiku vyrábať osobné vozidlá Toyota Corolla a následne ich vyvážať do USA. "V žiadnom prípade! Buď postavíte továreň v USA, alebo budete platiť veľké dovozné clá," oznámil Trump prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Toyota medzitým uviedla, že zotrváva pri pláne postaviť novú továreň v štáte Guanajuato v centrálnej časti krajiny.

Americká automobilka Ford v utorok oznámila, že ruší plánovanú investíciu v objeme 1,6 mld. USD do výstavby nového závodu v Mexiku. Šéf firmy Mark Fields zároveň uviedol, že spoločnosť vynaloží 700 mil. USD do rozšírenia výrobných kapacít v štáte Michigan. Fields pripustil, že rozhodnutie predstavuje aj "vyjadrenie dôvery" v ekonomickú politiku nastávajúceho prezidenta. Rovnako v utorok Trump prostredníctvom siete Twitter pohrozil uvalením mimoriadnych daní na automobilku General Motors pre dovoz kompaktných vozidiel z Mexika do USA. Jeho vyjadrenie bolo ďalšou zo série hrozieb zavedenia reštriktívnych opatrení proti výrobcom áut, ktorí presúvajú produkciu do Mexika a dopravujú autá späť do USA v rámci Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).

