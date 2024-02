Bostic z Fedu je otvorený zníženiu úrokových sadzieb v letnom období

Foto: SITA/AP

Prezident Federálnej rezervnej banky v Atlante Raphael Bostic je otvorený určitému zníženiu úrokových sadzieb už v letných mesiacoch, aj keď sú ešte potrebné ďalšie ekonomické údaje, ktoré by potvrdili, že inflačné tlaky skutočne klesajú. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Predpokladám, že s normalizáciou, s návratom našej politiky k neutrálnejšiemu postoju, by sme mohli začať v letnom období,“ povedal Bostic v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNBC s tým, že USA zaznamenali z pohľadu inflácie obrovský pokrok. To posunulo odhad redukcie úrokových sadzieb oproti obdobiu, s ktorým Fed pôvodne počítal, na skoršie obdobie. Navyše, ak by inflácia urobila v ďalšom období výraznejší posun smerom k 2-percentnému inflačnému cieľu, bude Bostic ochotný posunúť svoj odhad termínu prvej redukcie úrokových sadzieb na ešte skoršie obdobie. „Chcem však vidieť ďalší pokrok, než takéto vyjadrenie urobím,“ dodal Bostic.

Miera inflácie bola pritom v januári vyššia, než sa očakávalo. V porovnaní s vývojom v decembri sa síce medziročná inflácia v USA v januári spomalila na 3,1 %, ekonómovia však očakávali, že sa zmierni až na 2,9 %.

Bostic na to reagoval, že ho to príliš neprekvapilo. Najnovšie údaje podľa neho znamenajú, že centrálna banka musí byť trpezlivá. V ďalšom období očakáva opätovné postupné zmierňovanie inflácie, zopakoval však, že cesta vedúca k 2-percentnému inflačnému cieľu môže byť hrboľatá.