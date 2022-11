Prefíkaný plán: Ťažba Bitcoinov pri krachu kryptomien si vyžaduje istú dávku kreativity

Zdroj: oPeniazoch

Počas bitcoinovej bubliny v roku 2021 chceli ťažiari nalákať naivných investorov z kapitálových trhov, ktorí si mysleli, že krypto ťažobné spoločnosti sú skvelým spôsobom, ako sa dostať do kontaktu s kryptom bez rizika. Ťažiari by držali svoje Bitcoiny, dotovali by svoje podnikanie dlhom a investori by si mohli kúpiť ich akcie.

Bitcoinoví ťažiari vedeli, aké volatilné sú kryptomeny, a tak svoje mince predávali hneď, ako ich vyťažili, aby pokryli účty za elektrinu a iné obchodné výdavky. V určitom okamihu sa ale tento obchodný model zmenil. Namiesto predaja Bitcoinov sa uchytilo držanie Bitcoinov a požičiavanie si na stávku proti nim. Tento model ale nedáva žiaden zmysel, pokiaľ nepredpokladáte, že cena nikdy neklesne a že bublina nikdy nepraskne. Zmena sa začala v polovici roku 2021, keď boli ťažiari Bitcoinov vyhodení z Číny a väčšina sa usadila v USA a Kanade, v krajinách, ktoré mali po Číne najlacnejšiu elektrinu na svete. USA sú dnes najväčším svetovým centrom na ťažbu Bitcoinov a tvoria asi 37 % celosvetového hash rate.

IPO ťažobných spoločností

Severoamerickí ťažiari sa stali verejne obchodovateľnými spoločnosťami, kótovanými na Nasdaq. Vstup na burzu im umožnil prístup k hlavným kapitálovým trhom, investorom a novým úverovým linkám. Získali oveľa viac finančných zdrojov, než kedy mali. „S bohatým prístupom k financovaniu a investormi, ktorí do sektora nalievajú peniaze, nemuseli ťažiari predávať svoje Bitcoiny na financovanie prevádzkových nákladov,“ povedal Whit Gibbs, CEO Compass Mining. „A keďže baníci sú ohľadom Bitcoinu neuveriteľne optimistickí, umožňuje im to robiť to, čo chcú robiť prirodzene, teda špekulovať s pozitívnym zhodnotením ceny Bitcoinu,“ dodal.

Od polovice roku 2021 baníci vynakladali dlh na financovanie výstavby zariadení, nákup ťažobných zariadení a vyplácanie enormných platov svojim manažérom. Prevádzkové náklady spoločností boli zaplatené pôžičkami za ich čerstvo vyťažené Bitcoiny. Niektoré pôžičky dokonca používali ako zábezpeku ťažobnej súpravy. Zároveň robili aj účtovné triky, ako napríklad odpisovanie ťažobných zariadení počas piatich rokov a nie za 15 mesiacov, aby spoločnosti vyzerali ako lepšie investície. Medzitým boli ich vedúci pracovníci platení vysoko nad únosnú kapacitu spoločností.

V roku 2021 zarobil odchádzajúci generálny riaditeľ spoločnosti Marathon Merrick Okamoto šokujúcich 220 miliónov dolárov, hoci väčšina z toho boli akcie.

Pôžičky s nízkym úrokom

Ťažiari potrebujú skutočné peniaze na zaplatenie svojich prevádzkových nákladov. Energia môže predstavovať až 90 – 95 % réžie. Energetické spoločnosti neberú Bitcoiny ani tethery. Systém obchodovania s kryptomenami však mal nedostatok naivných maloobchodníkov, ktorí by dodávali čerstvé doláre. Takže ťažiari sa museli podieľať na podpore ceny Bitcoinu a tak namiesto predaja svojich Bitcoinov ich začali držať a používať ich ako kolaterál proti pôžičkám s nízkym úrokom.

Mainstreamové finančné inštitúcie sa nepustili do požičiavania ťažiarom, úvery im poskytli ich partnerské krypto spoločnosti vo výške 100 miliónov dolárov. Ťažiari sa tiež snažili zabezpečiť proti poklesu stávkami proti Bitcoinu, aby cena kryptoaktíva opäť stúpala. Marathon predáva call opcie napríklad za 50 000 dolárov. Ak Bitcoin nedosiahne túto cenu, platnosť týchto opcií je bezcenná, napísala agentúra Bloomberg. Uzavreli sa dohodli s politikmi a energetickým priemyslom, aby ťažiari získali lacnú elektrinu v Texase za ceny, ktorú platili v Číne. Texaská sieť je však notoricky nespoľahlivá, počas letných horúčav sa spotreba elektriny výrazne zvýšila a ťažiari museli svoje súpravy z času na čas vypnúť.

Požičané peniaze je potrebné jedného dňa vrátiť. Keď hodnota kolaterálu klesla, ťažiari začali vo veľkom dumpingu v júni 2022 predávať svoje vyťažené Bitcoiny, spoločne za 24-hodín predali 14 000 Bitcoinov v nominálnej hodnote približne 300 miliónov dolárov.

Niektoré pôžičky použili ťažobný hardvér ako záruku. Ťažobné zariadenia sú však ešte horším kolaterálom ako Bitcoiny. Cena ťažobných súprav na trhu s použitým tovarom je mimoriadne citlivá na cenu Bitcoinu. Od júna 2022 sa takmer 4 miliardy dolárov v pôžičkách pre ťažiarov Bitcoinov dostáva pod tlak, čo predstavuje riziko pre poskytovateľov kryptopôžičiek, pretože hodnota mnohých zariadení, ktoré predstavujú kolaterál, klesla na polovicu, napísala agentúra Bloomberg.

Bitcoin pod 10 000 robí ťažbu stratovou

Ťažiari ale stále držia obrovské hromady nepredajných Bitcoinov. V júli 2022 mali ťažiari v držbe 1 856 000 BTC podľa CoinTelegraph. V bubline môžete predať vyťažené Bitcoiny za oveľa viac, než sú náklady na elektrinu. Môžete dokonca prevádzkovať staré ťažobné súpravy, ktoré môžu minúť 30 000 dolárov na ťažbu Bitcoinu, čo je v poriadku, ak následne tento Bitcoin predáte za 40 000 dolárov.

Čo sa teda stane, keď cena bitcoinu klesne príliš nízko na to, aby bola ťažba zisková?

Baníci odstraňujú neefektívny hardvér. Skutočný problém začína, keď cena Bitcoinu klesne pod 15 000 dolárov. Cenová hranica pre najefektívnejšie stroje je niekde medzi 9 000 a 11 000 USD, na základe nákladov na elektrinu 5 c/kWh.

Počet ťažiarov klesá, spoločnosti krachujú v dôsledku poklesu trhu. Táto schéma nikdy nebola udržateľným obchodným modelom a pôžičky sa nikdy nesplatia. Ťažobné zariadenia sú takmer bezcenné a Bitcoiny držané ako kolaterál sa nedajú vypustiť bez toho, aby sa trh ešte viac znížil. Bitcoiny budú pravdepodobne dumpingové, čím sa zvýši tlak na predaj a cenu Bitcoinu. A investorom nezostane nič, len možnosť žalovať skrachované mŕtvoly ťažobných spoločností.