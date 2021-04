Libra dostane brata, digitálny Britcoin

Zdroj: ČTK

Skúmanie možnosti vzniku digitálnej meny je súčasťou série opatrení, ktoré by podľa britského ministra financií Rishiho Sunaka mohli pomôcť britskému finančne technologickému sektoru. "Našou víziou je otvorenejší, zelenší a technologicky vyspelejší sektor finančných služieb," povedal na tlačovej konferencii Sunak. Podľa neho by to mohlo pomôcť upevniť pozíciu Británie ako popredného svetového finančného centra.

Pokiaľ bude mena schválená, mala by byť novou formou digitálnych peňazí pre použitie domácnosťami a podnikmi. Nenahradí ale súčasnú hotovosť a bankové vklady, skôr bude existovať spolu s nimi.

Digitálne meny, ktoré sú k dispozícii iba v digitálnej alebo elektronickej podobe, sa už skúmajú či zavádzajú v niekoľkých ďalších krajinách a mnoho ich zástancov čerpá inšpiráciu z úspechu Bitcoinu a ďalších kryptomien. Avšak digitálne meny podobné tej, o akej uvažuje Británia, sa od Bitcoinu líšia, pretože je vydávajú štátne orgány. Bitcoin je navrhnutý tak, aby ho nikto nemohol akokoľvek ovplyvňovať, teda ani vlády a centrálnej banky.

Jednou z výhod digitálnej meny by bolo, že by mohla slúžiť ako posila platieb kartou, ak by platby v hotovosti v nasledujúcich rokoch ďalej klesali. Očakáva sa, že do konca tohto desaťročia bude v Británii len jedna z desiatich platieb uskutočnená tradičnými papierovými peniazmi. Zástancovia digitálnych mien sa tiež domnievajú, že to môže byť pre ľudí ďalšia možnosť, ako nakupovať na internete.

V súčasnosti majú takúto digitálnu menu len Bahamy, aj keď napríklad Čína ju v niekoľkých mestách testuje. Švédsko uviedlo, že by mohlo mať vlastnú digitálnu menu do roku 2026. Európska centrálna banka (ECB) naznačila, že elektronické euro by mohlo byť vytvorených do štyroch rokov.