Koniec erdoganomiky: Turecko zvýšilo sadzby

Zdroj: ZH

Foto: SITA/AP

dnes 15:54 -

Nočná úroková sadzba z úverov stúpla na 16,50 % z 11,75 %, sadzby za nočné pôžičky stúpla na 13,50 % z 8,75 %. Týždenná repo sadzba stúpla o neuveriteľných 475 bázických bodov na 15 %.

Aj napriek všeobecne známemu pohŕdaniu vyššími sadzbami, prezident Erdogan uznal, že je oveľa dôležitejšie zvládnuť kolaps líry, ktorá bola v tomto roku najhoršou menou medzi menami rozvíjajúcich sa trhov, ako sa báť ekonomiky, ktorá bude prirodzene ubíjaná vyššími sadzbami v čase, keď prakticky každá druhá centrálna banka znižuje sadzby a inak uľahčuje podporu rastu.

A tu sú argumenty centrálnej banky:

Prioritou je trvalé vytváranie prostredia s nízkou infláciou pozitívne ovplyvní makroekonomickú a finančnú stabilitu prostredníctvom poklesu rizikovej prirážky krajiny, obratu v trende dolarizácie, akumulácie devízových rezerv a neustáleho poklesu finančných nákladov. Oneskorené účinky znehodnocovania tureckej líry, zvyšovania medzinárodných cien potravín a zhoršovania inflačných očakávaní nepriaznivo ovplyvňujú výhľad inflácie. Zatiaľ čo sledované údaje za november poukazujú na zvýšenie inflácie v dôsledku nedávnej volatility výmenného kurzu, pri rozhodujúcom postoji k menovej politike sa to hodnotí ako dočasné. Preto sa výbor rozhodol vykonať transparentné a silné sprísnenie menovej politiky s cieľom vylúčiť riziká ohrozujúce výhľady inflácie, obmedziť inflačné očakávania a obnoviť dezinflačný proces. Centrálna banka dosiahne svoj hlavný cieľ udržania cenovej stability prijatím zásad transparentnosti, predvídateľnosti a zodpovednosti v režime zameranom na infláciu. Na základe týchto princípov sa financovanie centrálnej banky bude poskytovať prostredníctvom týždennej repo sadzby, ktorá bude hlavným politickým nástrojom a jediným ukazovateľom menovej politiky.

Nebolo to dávno, čo guvernéra centrálnej banky neočakávane vyhodili z funkcie a spolu s ním rezignoval aj minisetr financií (a Erdoganov syn). Dobrou správou je prinajmenšom to, že Erdoganova dramatická generálna oprava na postoch najvyšších predstaviteľov finančnej politiky dostala palec hore od komunity, v ktorej zahraniční investori v priebehu týždňa do 13. novembra nakúpili turecké akcie a dlhopisy v čistej hodnote 908 miliónov dolárov. To bola najväčší nákup od augusta 2017. Tento márnotratný nákup znížil tohtoročné zahraničné odlevy kapitálu na 12,6 miliárd dolárov, čo je stále najhorší ročný výsledok m minimálne od roku 2005, od kedy sa tieto údaje zhromažďujú.