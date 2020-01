Výborný začiatok roka pre Bitcoin

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 11:08 -

V decembri 2017 dosiahol bitcoin historicky najvyššiu hodnotu takmer 20 000 dolárov, ale v decembri 2018 prudko klesol na niečo viac ako 3 000 dolárov. Mnoho odborníkov čakalo, že v roku 2019 sa Bitcoin už odrazil od dna a cena digitálnej meny bude rásť. Niekoľko dôvodov na rast sa aj našlo. „Iránska neistota spojená so zavedením bitcoinových opcií CME boli silnými katalyzátormi, ktoré viedli k rastu ceny bitcoinu a dokonca pomohli aj stovke najlepších altových mincí,“ povedal Jehan Chu, spoluzakladateľ Kenetic Capital. „Altovými mincami“ sa označujú alternatívne mince, iné digitálne žetóny než bitcoin, napríklad XRP alebo ethereum.

Chu sa odvoláva pri raste na súčasné geopolitické napätie medzi Iránom a USA, ako aj na bitcoinové opcie obchodované na burze, s čím v pondelok prišla chicagská obchodná burza. Pre inštitucionálnych investorov je to spôsob, ako investovať do bitcoinov, čo sa pozitívne premietlo do ceny. „Aj keď sentiment stále vedie k vlnám volatility, vidíme, že rastúci inštitucionálny objem trh ukotvuje," dodal Chu.

Okrem spomínaného je tu aj jeden technických aspektov, ktorý by mohol viesť k nedávnej vlne nákupu. V máji tohto roka má prebehnúť tzv. delenie, ktoré je vpísané do základného kódu bitcoinu. V súčasnosti sú ťažiari bitcoinov odmeňovaní 12,5 bitcoinu za vyťažený blok. Odmeny sa znižujú každé štyri roky o polovicu, aby sa udržala inflácia. V máji 2020 bude odmena „baníka“ opäť znížená na polovicu, na 6,25 nového bitcoinu. Tým sa podstatne znižuje ponuka bitcoinov prichádzajúcich na trh. Aj pred predchádzajúcimi deleniami na polovicu dochádzalo k veľkému nárastu cien bitcoinu.



Vijay Ayyar, analytik kryptoburzy Luno, povedal, že je „diskutabilné“, či už je táto udalosť ocenená alebo nie. „Predpokladal by som, že väčšina normálnych ľudí o tom nevie, a keď sa cena začne zvyšovať, priláka to masy, tak ako sme to videli predtým,“ povedal Ayyar pre CNBCs tým, že cena 15 - 16 000 dolárov je do konca roka „primeraným cieľom“.