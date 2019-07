Trump: Nie som fanúšikom kryptomien!

Zdroj: CNBC

Trump sa pripojil k iným vládnym predstaviteľom a šéfom centrálnych bánk vrátane predsedu Federálneho rezervného systému Jeromeho Powella, francúzskeho ministra financií Bruna Le Maireho a guvernéra Bank of England Mark Carneyho, ktorí sa vyjadrili proti Libre.

V sérii príspevkov na Twitteri Trump napísal, že kryptomeny nie sú peniaze a „neregulované kryptoaktíva môžu uľahčiť nezákonné správanie, vrátane obchodu s drogami a iných nezákonných aktivít“.

„Ak sa Facebook a iné spoločnosti chcú stať bankou, musia podliehať bankovej rade a všetkým bankovým predpisom,“ myslí si americký prezident.

Facebook odmietol komentovať príspevky Trumpa na Twitteri.

Kryptomeny „nie sú peniaze a ich hodnota je vysoko volatilná a založená na vzduchu,“ povedal Trump v duchu mnohých kritikov kryptomien, spochybňujúcich to, ako sa bitcoin oceňuje a poukázal na nestálosť jeho ceny. Mnohí tvrdia, že práve tieto atribúty bránia širšiemu prijatiu digitálnych mien.

Za posledných 24 hodinách sa cena bitcoinu proti doláru pohybovala medzi 11 127,9 až 12 033,74 dolárov a, podľa údajov priemyslu stránky CoinDesk.

Americký prezident povedal, že „spoľahlivý a dôveryhodný“ americký dolár by mal byť „jedinou reálnou menou v USA“. „Je to zďaleka najdominantnejšia mena kdekoľvek na svete a vždy to tak zostane. Nazýva sa americký dolár! “

Napriek Trumpovej kritike sa zdá, že cena bitcoinu sa podľa údajov CoinDesk nezvyšovala bezprostredne po jeho postoch.