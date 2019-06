Facebook predstavil novú globálnu digitálnu mincu

Zdroj: Financial Times;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:45 -

Jedným z argumentov pre ambície Facebooku zaviesť novú menu nazvanú Libra, je, že vo svete je 1,7 miliardy ľudí bez bankového účtu, ktorí by ju mohli použiť na okamžité a takmer bezplatné medzinárodné prevody peňazí zo svojich mobilných telefónov.

Kým tradičné banky a ostatné veľké technologické spoločnosti zatiaľ ku kryptomenám jasnejšie stanovisko nezaujali, Facebook chce presvedčiť obchodníkov, aby používali Libru ako platobný prostriedok a aby ju spotrebitelia vnímali ako bezpečného uchovávateľa hodnoty.

„Internet dal každému prístup k svetovým informáciám a demokratizoval prístup k slobodnej komunikácii, ale peniaze zostali nezmenené,“ povedal David Marcus, bývalý prezident PayPal, ktorý sa pripojil k Facebooku v roku 2014 a dnes riadi projekt Libra. „Sieť, ktorá umožňuje miliónom ľudí presúvať peniaze po celom svete, by nemala byť niečo, čo by sme mohli alebo mali kontrolovať,“ povedal Marcus na margo toho, že Facebook nebude mať Libru pod kontrolou.

Doteraz sa pripojilo 28 skupín, vrátane platobných spoločností, skupín elektronického obchodu a spoločností rizikového kapitálu, ktoré uviedli, že sa stanú podporovateľmi a integrujú technológiu do svojich služieb. Facebook dúfa, že skôr, než sa spustí mena, bude zapojených 100 skupín. Očakáva sa, že každý zakladajúci partner v Asociácii Libra prispeje minimálne 10 miliónmi dolárov na pomoc pri rozbiehaní projektu. Apple, Google, Amazon a Microsoft sa ešte do projektu neprihlásili. Banky sa rozhodli podobne, kvôli neistote ohľadom regulácie a obáv z logistických problémov, píše Financial Times.

Libra bude krytá košom mien a aktív uložených po celom svete. Nebude teda mať fixný výmenný kurz voči tradičným menám, ako je dolár či euro, a nebude tak prudko meniť svoju hodnotu ako je to v prípade kryptomien.





Libra od Facebooku je najvýznamnejším úsilím, ktorá by technológiu blockchain dostala do hlavného prúdu. „Veríme, že ľudia budú čoraz viac dôverovať decentralizovaným formám riadenia,“ píše Facebook a jeho partneri vo vyhlásení, v ktorom oznámili svoj návrh. "To by mohlo priniesť kryptomenám stovky miliónov," povedal Jim Migdal z kryptoburzy Coinbase pre FT.

Ak by bol projekt úspešný, mohol by dramaticky zmeniť niektoré oblasti finančného sektora, sprostredkovať platobné platformy a úplne zmariť obchodné činnosti retailových bánk a fintech skupín, najmä tých, ktoré sa špecializujú na cezhraničné zasielanie platieb.



Skutočnosť, že Libra blockchain je open-source, znamená, že každý môže vytvoriť službu alebo aplikáciu, ktorá bude používať menu. Peňaženky, ktoré sú vyvinuté na používanie tejto služby, budú interoperabilné, takže budete môcť posielať peniaze z peňaženky Calibra z Facebooku na akýkoľvek iný systém, ktorý prijíma Libra.



Jorn Lambert, výkonný viceprezident pre digitálne riešenia v spoločnosti Mastercard, povedal, že sa nebojí, že by bezplatné transakcie ohrozili obchod s platobnými kartami. „Je to doplnok k tomu, čo robíme, nie proti tomu. Nie je to hra s nulovým súčtom. Dnes je 85 % transakcií uskutočnených v hotovosti.“

Nie je jasné, ako si Libra poradí s prekážkami, ako napríklad regulácia. Centrálne banky už spochybnili vplyv kryptomien vytvorených spoločnosťami na finančnú stabilitu. Facebook vyhlásil, že na detekciu podozrivých transakcií bude používať počítačové programy. Facebook má ale problémy ohľadom obáv z úniku súkromných údajov, čelí aj zvýšenej miere regulácie.

Kto zatiaľ podporuje Libru:

Firmy vydávajúce platobné karty: Mastercard, PayPal, PayU, Stripe, Visa.

Technologický a spotrebiteľský segment: Booking Holdings, eBay, Facebook, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify, Uber.

Telekomunikácie: Iliad, Vodafone.

Blockchain: Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Xapo Holdings.

Rizikový kapitál: Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures

Mimovládne organizácie: Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps, Women’s World Banking

Libra je prvá kryptomena, ktorá rieši niektoré zo základných otázok, na ktoré iné kryptomeny neboli schopné dať odpoveď. Tvrdí to prezident a spoluzakladateľ Anchorage, inštitucionálneho správcu krypto aktív, Diogo Monica. „Je založená na veľmi škálovateľnom, vysoko účinnom bloku, ktorý dokáže urobiť tisíce transakcií za sekundu. Je podporovaná bankovými vkladmi a vládnymi cennými papiermi, ako je americký dolár, takže bude mať nízku volatilitu,“ hovorí Marcus a dodáva, že ak ľudia nedôverujú digitálnej peňaženke Calibra od Facebooku, budú mať k dispozícii ďalšie aplikácie.

Facebook Calibra je digitálna peňaženka, ktorá bude dostupná ako samostatná aplikácia a integrovaná do programu Messenger a WhatsApp. Facebook hovorí, že je navrhnutá tak, aby umožnil komukoľvek bezpečne ukladať peniaze na svojom telefóne a umožniť ľuďom bezpečne posielať a prijímať Libra po celom svete bez poplatkov pre spotrebiteľov, hoci Facebook zvažuje „veľmi nízke“ poplatky pre obchodníkov.



Na zvýšenie bezpečnosti bude mať Calibra rovnaké postupy overovania a boja proti podvodom, aké používajú banky a spoločnosti vydávajúce kreditné karty. Získať prístup dokážu používatelia na základe identifikačnej karty , pričom sa využije dvojstupňová autentifikácia pomocou služby FaceID. Služba bude mať podporu naživo. A ak niekto vybieli účet používateľa, Calibra sľubuje vrátenie všetkých stratených aktív.

Pre ľudí, ktorí nemajú možnosť digitálne nakupovať Libru pomocou karty, alebo prevodom z účtu, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, vytvoria miesta, kde si ľudia môžu vymeniť Libru za hotovosť.



Firma očakáva, že potrebné povolenia od regulátorov ako je licencia na prevod peňazí, by mali mať k dispozícii budúci rok. „Ľudia to spočiatku nepochopia budú si myslieť, že je to vec Facebooku, ale je navrhnutá tak, aby sa dala prevádzkovať decentralizovaným spôsobom,“ cituje CNBC Kevina Weila, viceprezidenta Calibra. Spustenie celého nového systému je spojené aj s ďalšími výzvami. „V každom smere v podstate musíme začať od nuly. Nie všetci rozumejú výmenným kurzom a dokonca aj ľudia, ktorí im rozumejú, nemusia vedieť nič o digitálnej mene. Budem mať dostatok času na vzdelávanie ľudí,“ uzavrel Weil.