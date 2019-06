Facebook chce ešte tento mesiac prísť s vlastnou kryptomenou

Zdroj: BI,coindesk

Foto: TASR/AP

dnes 1:47 -

Platobný systém by bol bez transakčných poplatkov. Použitie by nebolo regionálne limitované, veľké očakávania sú najmä z nasadenia v rámci rozvojových krajín.



Facebook údajne rokoval s desiatkami finančných inštitúcií a technologických spoločností, ktoré budú dohliadať na novú kryptomenu a prispievať do programu. Podľa coindesk.com by externé strany podieľajúce sa na podpore siete mali za toto privilégium zaplatiť až 10 miliónov dolárov.



Kryptomena by sa mala nazývať GlobalCoin a je zjavne zameraná na to, aby používateľom umožnila uskutočňovať transakcie prostredníctvom platformy sociálnych médií. Tokeny by boli primárne používané v aplikáciách Facebooku, ako je sociálna sieť a messenger, ale spoločnosť údajne pracuje na tom, aby sa k digitálnej mene dostali užívatelia aj prostredníctvom bankomatov. Zároveň zamestnancom, ktorí pracujú na projekte, dá možnosť vyplatiť mzdu v kryptomene.

Správa prichádza potom, čo britská BBC minulý mesiac oznámila, že Facebook vyvíja platobný systém, ktorý by bol pripravený na spustenie vo viacerých krajinách do prvého štvrťroka budúceho roka. Spoločnosť sa údajne stretla so zástupcami niekoľkých kryptobúrz, úradníkmi bánk a obchodnými firmami.

To, že sa Facebook zaujíma o platobné systémy dokazoval prechod bývalého prezidenta PayPalu Davida Marcusa. Špecialistu k sebe Facebook stiahol v roku 2014, aby viedol tím rozvíjajúci službu Messenger. Podľa informácií vox.com by práve on mal pomôcť v ceste presadiť sa na poli blockchainu.



To, že Facebook údajne plánuje odovzdať kontrolu nad svojou kryptomenou tretej strane, by mohlo byť kritické z pohľadu budovania dôvery vo svoj platobný systém, kvôli nespočetným škandálom ohľadom úniku osobných údajov počas ostatných rokov. Vlastná kryptomena tiež znamená, že Facebook má eminentný záujem ponúknuť omnoho viac než len sociálnu sieť. Postupne vytvára svoj vlastný ekosystém aplikácií okolo messengera.



V decembri minulého roka Bloomberg oznámil, že Facebook sa snaží vyvinúť stablecoin pre svojich užívateľov aplikácie WhatsApp. The New York Times vtedy napísal, že Facebook zvažuje viazanie kryptomeny na celý kôš rôznych cudzích mien, nie len na dolár a že by mohol „garantovať hodnotu tokenu počtom dolárov, eur a iných národných mien na účtoch Facebooku."