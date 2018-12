Dva pohľady na Bitcoin: Podhodnotený? Dajte pokoj!

Zdroj: FTAlphaville

Foto: getty images;YT/NEUEHOUSE HOLLYWOOD

dnes 11:10 -

Pre niekoho možno bola celá táto kryptovec od začiatku totálnom nezmyslom. Pre niekoho sa stala nezmyslom veľmi drahým. FTAlphaville si ale všíma neúnavného kryptobýka Thomasa Leea, ktorý na Bloombergu písal o podhodnotenom Bitcoine. Ten podľa jeho názoru trpí kvôli tomu,

- ako prudko predtým jeho cena rástla,

- škodí mu aj zhoršenie klímy v globálnej ekonomike,

- negatívny vplyv majú tiež predaje amerických vládnych obligácií americkou centrálnou bankou.







Sú ale podobné argumenty skutočne relevantné?

O nejakom masívnym zhoršení globálnej ekonomickej situácie je podľa FTAlphaville ťažké hovoriť, keď globálny produkt pravdepodobne tento rok porastie o 3,1 % podľa odhadov Svetovej banky. Aj keby, tak Bitcoin mal podľa jeho zástancov fungovať ako aktívum, ktoré dobre uchováva hodnotu, teda aktívum, ktorého si ľudia cenia práve v ťažkých ekonomických časoch.



Podivné sú aj tvrdenia o negatívnom vplyve predajov amerických vládnych obligácií zo strany Fedu. Takáto úvaha totiž posúva Bitcoin a ďalšie kryptomeny do pozície konkurenčného aktíva voči týmto obligáciám. A hlavne Fed dopredu jasne informoval, že bude obligácie predávať a v akom objeme. To všetko už pred nafúknutím kryptobubliny, takže je ťažké veriť tomu, že by táto verejná informácia z ničoho nič ťahala ceny Bitcoin smerom dole.

Najlepšie časťou sú ale podľa FTAlphaville Leeove odhady férovej ​​hodnoty Bitcoin. Tá sa podľa neho pohybuje medzi 13 800 - 14 800 dolármi. Odhad férovej ​​hodnoty u aktív, ktoré generujú tok hotovosti, je väčšinou zložitý, uvádza FTAlphaville s tým, že Bitcoin ani žiadnu vnútornú hodnotu nemá. Jediné, o čom v jeho prípade má zmysel objektívne hovoriť, sú náklady na jeho ťažbu.