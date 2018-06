Bitcoin pod 6 000 USD: Kryptomena nie je mŕtva!

Zdroj: CNBC

Obchodník s kryptomenami Brian Kelly hovorí, že populárna kryptomena "mŕtva" nie je. "Nie je to žiaden pohreb," vyjadril sa zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti BKCM LLC, čo je investičná spoločnosť zameraná na digitálne meny. "Uveďme to do perspektívy, viete, kde sme boli pred rokom? Na 2500 dolároch."

Podľa Kellyho je za prepadom kombinácia vecí vrátane daňových úľav, viacnásobných útokov na kryptoburzy a približne 10 miliárd dolárov, ktoré financujú počiatočné ponuky mincí (ICO). Napriek tomu investori pokojní nie sú. Bitcoin klesol vo februári pod 6 000 USD, ale na svojich vrcholoch, v decembri 2017, sa cena pohybovala okolo 19 500 dolárov. To znamená pokles ceny o viac ako 60 percent. Kelly súhlasí, že ide o "bolestivý" prepad, dodáva, že to nie je nič neobvyklé. Podľa neho vstúpili kryptomeny na medvedí trh. "Nevieme, kde medvedie trhy skončia," povedal Kelly. "Neznamená to, že by bitcoin nemoho padnúť ešte nižšie, ale to v žiadnom prípade neznamená, že by sme mali bitcoin pochovať.Keď začneme hlásať pohreb a šíriť strach, sentiment sa priblíži k najnižším hodnotám. Takže dúfajme, že sa vyhneme tejto chybe, a radšej by sme mali hovoriť, že sa mena dostala do blízkosti najnižších hodnôt."





Viaceré útoky na kryptoburzy, ako napríklad nedávne hacknutie Bithumb v Južnej Kórei, nútia regulátorov, aby urobili zmeny. V piatok nariadil japonský finančný regulátor niekoľko zmine platných pre obchodovanie, aby sa zabránilo budúcemu praniu špinavých peňazí. "Z krátkodobého hľadiska to bude trochu ťažké, pretože tým zabraňujú otváraniu nových účtov," myslí si Kelly, ale neodsudzuje prísnejšiu reguláciu. "Vyčisťujú systém, uisťujú sa, že je bude robustnejší, čo je pre ľudí lepšie," povedal pre televíziu CNBC. Navyše, Mt. Gox, japonská burza, ktorá svoju činnosť zastavila v roku 2014 po narušení bezpečnosti, povedala, že môže začať splácať investorom už v budúcom roku. Kelly odhaduje, že sa tak pravdepodobne stane v prvom štvrťroku roku 2019.



"Každý si myslí, že z toho všetkého bude vlna výpredaja. Ale teraz sa to nestane," dodáva Kelly s tým, že investori by mali dlhodobo premýšľať o kryptoaktívach a menej o investovaní do ICO.