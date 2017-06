Kryptomena, ktorá prevalcuje Bitcoin

Zdroj: BBGTV

Rozruch okolo Bittcoinov nastal po tom, čo virtuálna mena rastie na svoje historické úrovne. V skutočnosti ale už čoskoro nemusí byť najrozšírenejším virtuálnym platidlom sveta. Mene ethereum stúpa popularita, a tým rastie aj jej kurz. Od začiatku roka poskočila voči doláru o 3000 percent. V januári sa za jednotku platilo 8 dolárov, teraz to je 248 dolárov. Hodnota Bitcoinu voči doláru od začiatku roka vzrástla zhruba o stopäťdesiat percent.

Olaf Carlson-Wee, šéf hedžového fondu Polychain Capital, tvrdí, že ethereum bude do konca roka 2018 populárnejší ako Bitcoin. "U meny ethereum vidíme bohatší, prirodzenejší a rýchlejší vývoj jeho ekosystému. Preto jeho cena rastie agresívnejšie, než v prípade Bitcoinu," vysvetlil v Bloomberg Television.



Cena etherea vystrelila smerom hore po tom, čo niektoré firmy vyslovili podporu tomuto projektu. Okrem technologických firiemako sú Microsoft a Intel, to boli banky JPMorgan, UBS, National Bank of Canada alebo poisťovňa ING. Do asociácia Enterprise Ethereum Alliance (EEA) sa zapojilo 86 firiem.

Trhová kapitalizácia meny sa teraz pohybuje na úrovni 22,8 miliardy dolárov, v prípade Bitcoinu to je 42,2 miliardy dolárov. Partner spoločnosti Union Square Ventures Fred Wilson si dokonca myslí, že do konca roka 2017 ethereum v trhovej kapitalizácii Bitcoin preskočí. Ethereum rýchlo zvyšuje svoj podiel na trhu kryptomien, drží okolo 25 percent.

Autorom etherea je Vitalik Buterin, ktorý koncept prvýkrát opísal ku koncu roka 2013, spolu s Gavinom Woodom, ktorý koncept formalizoval na začiatku roka 2014. Sieť je spustená pre užívateľov od 30. júla 2015 v režime frontier (verejný beta test). Koncept etherea spadá medzi next-generation kryptomeny, niekedy tiež nazývané ako "Bitcoin 2.0". Carlson-Wee spomenul aj ďalšie kryptomeny, ktorým dáva budúcnosť - auger, golem, zcash alebo Monera. Server coinmarketcap.com eviduje 740 rôznych virtuálnych mien. Celkom majú trhovú kapitalizáciu vyše 95 miliárd dolárov.

Virtuálne meny sa stávajú populárnejšie v čase, keď hackeri na celom svete dokážu odčerpať z bánk milióny dolárov. Technológia blockchain zaujíma aj banky a fintech firmy, pretože vie viac, než posielať hodnotu od užívateľa k užívateľovi. O tom, že má technológie blockchain svetlú budúcnosť, vypovedá tiež to, že sa na sieti LinkedIn záujem o odborníkov na túto technológiu zvýšil za posledný rok trojnásobne.

"Vytvorila sa na trhu práce bublina? Áno," povedal pre Financial Times Jerry Cuomo, ktorý je v spoločnosti IBM viceprezidentom pre technológiu blockchain. "Blockchain je úplne nový spôsob, ako budú medzi sebou firmy komunikovať. Je to úžasné. Až technológie zakorenia, bude to revolučné," dodal manažér IBM.