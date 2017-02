dnes 17:31 -

Stanovisko lídra hnutia OĽaNO-NOVA I. Matoviča k vyjadreniam predsedu vlády R. FicaBratislava 8. februára (TASR) - "Bola to práve Ficova vláda a jej nominanti, ktorí tento chaos spôsobili a preto Fico mal predstúpiť pred ľudí, nasypať si popol na hlavu, ospravedlniť sa a povedať: „Sme babráci a diletanti.“ Dnes sme ale boli svedkom toho, ako usvedčený páchateľ podvodu na ľuďoch predstúpil pred kamery a vyhlásil sa za víťaza a ochrancu ľudí. Ktorý ich zachránil pred vyššími účtami energií. Toto je charakter Roberta Fica. Pritom pravda je úplne iná. Pravda je presne opačná. Robert Fico v kauze energie celému Slovensku dokázal, že je len obyčajný babrák, diletant a klamár. Najprv si dosadil svojich ľudí do predstavenstiev energetických spoločností, následne tam pustil Dankových a Bugárových ľudí a následne sa len ticho prizeral na pokus o okradnutie ľudí. Spoliehal sa, že ľudia uveria jeho falošným sľubom, sklonia chrbát a zaplatia nemorálne zvýšené faktúry. Ale stal sa pravý opak. Ľudia sa začali búriť a my sme si robili svoju opozičnú prácu, na ktorú nás ľudia zvolili. Konfrontovali sme premiéra Fica s prepočtami, reálnymi faktúrami a od Fica sme len počúvali za našu prácu len a len urážky - že som poloblázon, blázon, pošahanec ... ale nedokázal vyvrátiť ani jedno jediné číslo, ani jednu jedinú faktúru. Postupne musel meniť rozhodnutia a reagoval vždy len na naše tlačovky. Nakoniec kapituloval. Zľakol sa hnevu obyčajných ľudí a podvod zrušil. Je to obrovské víťazstvo ľudí nad Ficom a touto vládou. Len vďaka ľuďom, ich odvahe a statočnosti ísť s kožou na trh, sme spoločne boj nad zlom tentoraz vyhrali. Ale Robert Fico chce dnes zobrať víťazstvo ľuďom.

Navyše sa dnes Fico nehanbil klamať, keď ukazoval opakovane graf, podľa ktorého ľudia dnes platia za elektrinu o 54 % menej, ako platili za Radičovej. Našťastie, túto lož si ľudia vedia ľahko porovnať svoje účty a zistiť, že Fico, bohužiaľ, opäť klamal."

Informáciu pre TASR poskytol Dano Mitas z komunikácie s médiami OĽaNO-NOVA.