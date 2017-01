Záujem o české dlhopisy je rekordný, investori čakajú koniec intervencií ČNB

dnes 11:01 -

Blížiaci sa koniec intervencií Českej národnej banky (ČNB) znižuje výnosy českých dlhopisov na rekordne nízke úrovne.

Priemerný výnos dlhových cenných papierov s jednoročnou splatnosťou sa prepadol už na -1,722 %. V praxi to znamená, že investori, ktorí štátu požičiavajú, za to ešte platia. České ministerstvo financií napriek tomu v stredu (11. 1.) predalo 1-ročné dlhopisy za 12 miliárd Kč (444,1 milióna eur).

"Záujem investorov bol obrovský, celkový dopyt po tomto dlhopise dosiahol 32,3 miliardy korún, čo je tiež rekordná hodnota. Na porovnanie, 1-ročný švajčiarsky dlhopis sa v súčasnosti obchoduje s výnosom len tesne pod -1 %," uviedol ekonóm Komerční banky Marek Dřímal.

Zahraniční investori sú ochotní českému štátu požičať a ešte mu za to zaplatiť, pretože veria, že česká koruna sa po ukončení intervencií posilní. Zdanlivo nevýhodné podmienky by sa potom premenili na zisk. Za silnejšiu korunu si nakoniec kúpia viac eur, ako teraz vložili. Podľa Dřímala sa navyše kúpou dlhopisov môžu poistiť pred prípadným prudkým znížením sadzieb ČNB do negatívneho teritória. ČNB totiž nevylúčila, že zavedie záporné sadzby na prílev nového kapitálu, aby mohla ľahšie opustiť kurzový záväzok.

Centrálna banka zatiaľ stále predpokladá, že k ukončeniu intervencií dôjde v polovici roka. Údaje o decembrovej inflácii však zvýšili pravdepodobnosť, že by sa to mohlo stať už v priebehu druhého štvrťroka. Ceny rástli najrýchlejšie za posledné štyri roky a tempo ich rastu už dosiahlo 2-% cieľ ČNB.

Výnosy dlhopisov pritom môžu podľa expertov padnúť ešte nižšie. Podľa hlavného ekonóma spoločnosti Cyrrus Lukáša Kovandu je pravdepodobné, že výnosy 1- alebo 2-ročných dlhopisov v najbližšom čase klesnú na ďalšie rekordne nízke úrovne.