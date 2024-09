Kažimír: Pomaly ďalej zájdeš (komentár)

KOMENTÁR Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Foto: TASR

Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska

Naše septembrové rozhodnutie znížiť kľúčovú úrokovú sadzbu bolo jednohlasné a primerané. Nastavenie menovej politiky ostáva aj naďalej dostatočne prísne na to, aby pomáhalo stláčať infláciu (priemernú medziročnú mieru) smerom nadol k požadovanej úrovni. Očakávame, že sa tam dostane v budúcom roku. Zníženie sadzieb zároveň poskytuje ekonomike aj určitú úľavu.

Minulotýždňové rozhodnutie rozhodne neznamená, že budeme sadzby automaticky znižovať pri každom ďalšom stretnutí. Zostávame, samozrejme, otvorení všetkým možnostiam. Z môjho pohľadu však stále existuje väčšie riziko, že bude inflácia v strednodobom horizonte vyššia, než momentálne predpokladáme.

Na to, aby som podporil prípadné ďalšie zníženie sadzieb v októbri, by som potreboval vidieť významnú zmenu, silný signál, pokiaľ ide o pohľad na budúci vývoj.

Faktom však je, že do októbrového zasadnutia Rady guvernérov nepríde veľa nových informácií.

S najväčšou pravdepodobnosťou si budeme musieť počkať až do decembra. Vtedy bude jasnejšie, čo nás čaká do budúcna.

Môj postoj pri rozhodovaní o úrokových sadzbách je jasný: pomaly ďalej zájdeš.

Opatrne popúšťame uzdu a sme krok za krokom menej prísni, čo sa týka nastavenia menovej politiky.

Ak by sa stalo, že vývoj inflácie a ekonomiky nebude v nasledujúcich štvrťrokoch taký, ako očakávame, mohli by sme ľutovať, ak by sme teraz konali unáhlene.

Vyššia inflácia v sektore služieb stále pretrváva. Tu musíme byť obozretní. Pohľad do budúcnosti sa pri raste cien v oblasti služieb spolieha na významné spomalenie rastu v budúcom roku, no toto spomalenie nemusí prísť.

Nesmieme zabúdať na to, že inflačné očakávania ľudí sú citlivé a posledná vec, ktorú chceme a potrebujeme, je narušiť ich dôveru. To by ničomu nepomohlo.

Oživenie ekonomického rastu v eurozóne je všetko len nie svižné. Nedostatok dôvery je cítiť na každom kroku.

Tu by som rád pripomenul, že zníženie sadzieb nie je magickým riešením. Áno, ekonomike to, samozrejme, pomôže, no príčiny trápenia európskej ekonomiky sú inde a sú hlbšie.

Mario Draghi vo svojej nedávno zverejnenej správe zdôraznil, že skutočné problémy našich ekonomík sú štrukturálne: konkurencieschopnosť, inovácie a dlhodobý rast.

Toto sú veci, ktoré môžu vyriešiť iba vlády a európski politici prostredníctvom reforiem a modernizácie. Zníženie úrokových sadzieb môže znížiť tlak, no nevyrieši to naše štrukturálne problémy. Draghiho správa nie je niečo, čoho sa treba obávať – práve naopak, je to niečo, na čom treba stavať a čím sa inšpirovať.

Našou úlohou ako centrálnej banky je udržiavať cenovú stabilitu a vytvárať pevný základ, aby mali ostatní podmienky robiť to, čo treba. To aj robíme a aj naďalej budeme robiť.

A ako ďalej? Budeme pozorne sledovať vývoj a robiť obozretné rozhodnutia založené na dátach. Zatiaľ je najlepším krokom trpezlivosť.

Podčiarknuté a sčítané, septembrové zníženie bolo správne. Nie je dôvod na zhon. Opatrnosť a obozretnosť zostávajú kľúčové.

